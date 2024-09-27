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Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 27.09.2024
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Краснодарский край
 
13:54 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/poruchitelstva-1975055676.html
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 27.09.2024
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Краснодарского края, выданный местным предпринимателям в первом полугодии 2024 года, достиг практически 1,8 миллиарда РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:54
2024-09-27T13:54
краснодарский край
краснодарский край
бизнес
предприниматели
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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Объем поручительств Фонда развития бизнеса Краснодарского края, выданный местным предпринимателям в первом полугодии 2024 года, достиг практически 1,8 миллиарда рублей, рассказала РИА Новости исполнительный директор фонда Елена Пистунова. Фонд развития бизнеса Краснодарского края – это некоммерческая организация, созданная для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в регионе. На базе фонда работают пять структурных подразделений: Региональная гарантийная организация, Центр поддержки предпринимательства, Инжиниринговый центр, Центр прототипирования и коворкинг-центр "Место действия". "За первое полугодие 2024 года субъектам МСП и самозанятым в Краснодарском крае предоставлено 297 поручительств на общую сумму в почти 1,8 миллиарда рублей", - сказала Пистунова. Результаты 15-летней работы фонда При этом она отметила, что благодаря господдержке малый и средний бизнес Кубани за 15 лет смог привлечь почти 42,2 миллиарда рублей кредитных средств на развитие. Было выдано рекордное количество поручительств – 2877 договоров на сумму 18,7 миллиарда рублей. Самый большой кредит, обеспеченный поручительством фонда, составил 400 миллионов рублей, а самый маленький – 200 тысяч рублей. Кроме того, поручительством фонда можно обеспечить до 70 % от суммы кредита, займа, лизингового обязательства, банковской гарантии, а процентная ставка вознаграждения составит от 0,25% до 0,5 % годовых от суммы поручительства. Новые меры поддержки предпринимателей на Кубани "Все наши последние меры поддержки были созданы именно на основании запросов от кубанского бизнеса", - прокомментировала Пистунова. По ее словам, весной запущено новое направление услуг для бизнеса - конструкторские услуги по оцифровке, разработке и печати комплектов лекал для легкой промышленности, которые доступны на льготных условиях в центре "Мой бизнес", работающего на базе краевого фонда. "Услуга востребована среди производителей одежды, мебельной обивки, автомобильных чехлов и аксессуаров, детских игрушек и других швейных изделий, а также популярна для швейных мастерских и ателье. Обратиться за услугой смогут и частные лица для личного использования лекал", - подчеркнула исполнительный директор фонда. Кроме того, для предпринимателей теперь открыт доступ к обучающему бизнес-курсу и практическому пособию по маркетингу. Это набор готовых инструментов и решений от опытных экспертов, представленных в виде 23 видеоуроков. "Предприниматели узнают о мерах государственной поддержки, научатся упаковывать и развивать бизнес, эффективно использовать инструменты продвижения в социальных сетях, смогут понять, как применять email-маркетинг, работать с франшизами, продажами, научатся взаимодействию со СМИ, а также узнают, как правильно работать с искусственным интеллектом и маркетплейсами", - отметила Пистунова. Обучение видеопрезентации самозанятых Кубани Центр "Мой бизнес" запустил бесплатную услугу по созданию видеороликов для самозанятых Кубани. Готовый видеоролик можно использовать для продвижения бизнеса на рекламных площадках и в социальных сетях. "Видео поможет предпринимателям показать свой товар или услугу аудитории, а также потенциальным бизнес-партнерам и инвесторам. Услуга включает сценарный план для двух видеороликов, подготовку текста для озвучки, подбор музыкального сопровождения, фото- и видеосъемку, разработку графических элементов, монтаж и итоговую цветокоррекцию видеороликов", - рассказала собеседница агентства. В результате самозанятый получит два видеоролика: один презентационный длительностью до трех минут, второй - рекламный для социальных сетей длительностью до одной минуты, 10 фотографий в электронной обработке. А также методологические рекомендации по продвижению видеороликов в Сети и социальных сетях.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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краснодарский край, бизнес, предприниматели
Краснодарский край, Краснодарский край, Бизнес, Предприниматели

Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба Фонда развития бизнеса Краснодарского краяОбъем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Пресс-служба Фонда развития бизнеса Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Объем поручительств Фонда развития бизнеса Краснодарского края, выданный местным предпринимателям в первом полугодии 2024 года, достиг практически 1,8 миллиарда рублей, рассказала РИА Новости исполнительный директор фонда Елена Пистунова.
Фонд развития бизнеса Краснодарского края – это некоммерческая организация, созданная для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в регионе.
На базе фонда работают пять структурных подразделений: Региональная гарантийная организация, Центр поддержки предпринимательства, Инжиниринговый центр, Центр прототипирования и коворкинг-центр "Место действия".
"За первое полугодие 2024 года субъектам МСП и самозанятым в Краснодарском крае предоставлено 297 поручительств на общую сумму в почти 1,8 миллиарда рублей", - сказала Пистунова.

Результаты 15-летней работы фонда

© Фото : Пресс-служба Фонда развития бизнеса Краснодарского краяОбъем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Пресс-служба Фонда развития бизнеса Краснодарского края
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей
При этом она отметила, что благодаря господдержке малый и средний бизнес Кубани за 15 лет смог привлечь почти 42,2 миллиарда рублей кредитных средств на развитие. Было выдано рекордное количество поручительств – 2877 договоров на сумму 18,7 миллиарда рублей. Самый большой кредит, обеспеченный поручительством фонда, составил 400 миллионов рублей, а самый маленький – 200 тысяч рублей.
Кроме того, поручительством фонда можно обеспечить до 70 % от суммы кредита, займа, лизингового обязательства, банковской гарантии, а процентная ставка вознаграждения составит от 0,25% до 0,5 % годовых от суммы поручительства.

Новые меры поддержки предпринимателей на Кубани

"Все наши последние меры поддержки были созданы именно на основании запросов от кубанского бизнеса", - прокомментировала Пистунова.
По ее словам, весной запущено новое направление услуг для бизнеса - конструкторские услуги по оцифровке, разработке и печати комплектов лекал для легкой промышленности, которые доступны на льготных условиях в центре "Мой бизнес", работающего на базе краевого фонда.
"Услуга востребована среди производителей одежды, мебельной обивки, автомобильных чехлов и аксессуаров, детских игрушек и других швейных изделий, а также популярна для швейных мастерских и ателье. Обратиться за услугой смогут и частные лица для личного использования лекал", - подчеркнула исполнительный директор фонда.
© Фото : Пресс-служба Фонда развития бизнеса Краснодарского краяОбъем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Пресс-служба Фонда развития бизнеса Краснодарского края
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани достиг 1,8 млрд рублей
Кроме того, для предпринимателей теперь открыт доступ к обучающему бизнес-курсу и практическому пособию по маркетингу. Это набор готовых инструментов и решений от опытных экспертов, представленных в виде 23 видеоуроков.
"Предприниматели узнают о мерах государственной поддержки, научатся упаковывать и развивать бизнес, эффективно использовать инструменты продвижения в социальных сетях, смогут понять, как применять email-маркетинг, работать с франшизами, продажами, научатся взаимодействию со СМИ, а также узнают, как правильно работать с искусственным интеллектом и маркетплейсами", - отметила Пистунова.

Обучение видеопрезентации самозанятых Кубани

Центр "Мой бизнес" запустил бесплатную услугу по созданию видеороликов для самозанятых Кубани. Готовый видеоролик можно использовать для продвижения бизнеса на рекламных площадках и в социальных сетях.
"Видео поможет предпринимателям показать свой товар или услугу аудитории, а также потенциальным бизнес-партнерам и инвесторам. Услуга включает сценарный план для двух видеороликов, подготовку текста для озвучки, подбор музыкального сопровождения, фото- и видеосъемку, разработку графических элементов, монтаж и итоговую цветокоррекцию видеороликов", - рассказала собеседница агентства.
В результате самозанятый получит два видеоролика: один презентационный длительностью до трех минут, второй - рекламный для социальных сетей длительностью до одной минуты, 10 фотографий в электронной обработке. А также методологические рекомендации по продвижению видеороликов в Сети и социальных сетях.
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