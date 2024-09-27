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Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам - РИА Новости, 27.09.2024
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Астраханская область
 
13:56 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/pomosch-1975053616.html
Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам
Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам - РИА Новости, 27.09.2024
Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам
Астраханская область за год отправила 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам СВО и пострадавшим регионам, сообщает администрация губернатора Астраханской... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:56
2024-09-27T13:56
астраханская область
курск
херсонская область
гуманитарная помощь
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Астраханская область за год отправила 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам СВО и пострадавшим регионам, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам заседания штаба по координации гуманитарной помощи. "За период своей работы с 13 ноября 2023 года при участии 18 добровольческих объединений было организовано 70 поездок с гуманитарным грузом. Общий вес гуманитарки составил более 1200 тонн", - говорится в сообщении. Помимо продуктов, медикаментов, средств первой необходимости, были переданы автомобили, моторные лодки, квадроциклы и другие спецсредства. Помощью охвачены все направления продвижения: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области, руководитель штаба Егор Угаров поблагодарил за огромный вклад в организацию гуманитарных миссий команду "Своих не бросаем" и благотворительный фонд "Добро 30". Так, на этой неделе волонтеры фонда совершили 37-ю поездку на территорию спецоперации. Они доставили квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные генераторы, инструменты и автозапчасти, 2,5 тонны продуктов, арбузов и дынь, медикаментов и средств гигиены. Также совместно с неравнодушными астраханцами волонтеры собрали рюкзаки добровольцев и тактические аптечки. 24 набора передали военнослужащим, которые отправятся на службу в Курск.
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курск, херсонская область , гуманитарная помощь, сво
Астраханская область, Курск, Херсонская область , Гуманитарная помощь, СВО

Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам

© Фото : портал органов власти Астраханской областиЗаседание штаба по координации гуманитарной помощи в Астраханской области
Заседание штаба по координации гуманитарной помощи в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Заседание штаба по координации гуманитарной помощи в Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Астраханская область за год отправила 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам СВО и пострадавшим регионам, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам заседания штаба по координации гуманитарной помощи.
"За период своей работы с 13 ноября 2023 года при участии 18 добровольческих объединений было организовано 70 поездок с гуманитарным грузом. Общий вес гуманитарки составил более 1200 тонн", - говорится в сообщении.
Помимо продуктов, медикаментов, средств первой необходимости, были переданы автомобили, моторные лодки, квадроциклы и другие спецсредства. Помощью охвачены все направления продвижения: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.
Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области, руководитель штаба Егор Угаров поблагодарил за огромный вклад в организацию гуманитарных миссий команду "Своих не бросаем" и благотворительный фонд "Добро 30".
Так, на этой неделе волонтеры фонда совершили 37-ю поездку на территорию спецоперации. Они доставили квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные генераторы, инструменты и автозапчасти, 2,5 тонны продуктов, арбузов и дынь, медикаментов и средств гигиены.
Также совместно с неравнодушными астраханцами волонтеры собрали рюкзаки добровольцев и тактические аптечки. 24 набора передали военнослужащим, которые отправятся на службу в Курск.
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Астраханская областьКурскХерсонская областьГуманитарная помощьСВО
 
 
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