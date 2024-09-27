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Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам
Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам - РИА Новости, 27.09.2024
Астраханская область отправила 1,2 тысячи тонн помощи бойцам СВО и регионам
Астраханская область за год отправила 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам СВО и пострадавшим регионам, сообщает администрация губернатора Астраханской... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:56
2024-09-27T13:56
2024-09-27T13:56
астраханская область
курск
херсонская область
гуманитарная помощь
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Астраханская область за год отправила 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам СВО и пострадавшим регионам, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам заседания штаба по координации гуманитарной помощи. "За период своей работы с 13 ноября 2023 года при участии 18 добровольческих объединений было организовано 70 поездок с гуманитарным грузом. Общий вес гуманитарки составил более 1200 тонн", - говорится в сообщении. Помимо продуктов, медикаментов, средств первой необходимости, были переданы автомобили, моторные лодки, квадроциклы и другие спецсредства. Помощью охвачены все направления продвижения: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области, руководитель штаба Егор Угаров поблагодарил за огромный вклад в организацию гуманитарных миссий команду "Своих не бросаем" и благотворительный фонд "Добро 30". Так, на этой неделе волонтеры фонда совершили 37-ю поездку на территорию спецоперации. Они доставили квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные генераторы, инструменты и автозапчасти, 2,5 тонны продуктов, арбузов и дынь, медикаментов и средств гигиены. Также совместно с неравнодушными астраханцами волонтеры собрали рюкзаки добровольцев и тактические аптечки. 24 набора передали военнослужащим, которые отправятся на службу в Курск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, херсонская область , гуманитарная помощь, сво
Астраханская область, Курск, Херсонская область , Гуманитарная помощь, СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Астраханская область за год отправила 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам СВО и пострадавшим регионам, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам заседания штаба по координации гуманитарной помощи.
"За период своей работы с 13 ноября 2023 года при участии 18 добровольческих объединений было организовано 70 поездок с гуманитарным грузом. Общий вес гуманитарки составил более 1200 тонн", - говорится в сообщении.
Помимо продуктов, медикаментов, средств первой необходимости, были переданы автомобили, моторные лодки, квадроциклы и другие спецсредства. Помощью охвачены все направления продвижения: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области
.
Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области, руководитель штаба Егор Угаров поблагодарил за огромный вклад в организацию гуманитарных миссий команду "Своих не бросаем" и благотворительный фонд "Добро 30".
Так, на этой неделе волонтеры фонда совершили 37-ю поездку на территорию спецоперации. Они доставили квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные генераторы, инструменты и автозапчасти, 2,5 тонны продуктов, арбузов и дынь, медикаментов и средств гигиены.
Также совместно с неравнодушными астраханцами волонтеры собрали рюкзаки добровольцев и тактические аптечки. 24 набора передали военнослужащим, которые отправятся на службу в Курск
.