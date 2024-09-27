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СМИ: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в Пенсильвании ошибкой - РИА Новости, 27.09.2024
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07:00 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/politico-1974978383.html
СМИ: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в Пенсильвании ошибкой
СМИ: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в Пенсильвании ошибкой - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в Пенсильвании ошибкой
Ряд конгрессменов-республиканцев сочли визит Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания стратегической ошибкой, поскольку... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:00
2024-09-27T07:00
пенсильвания
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ряд конгрессменов-республиканцев сочли визит Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания стратегической ошибкой, поскольку тот таким образом вмешался в ход президентской гонки, сообщает газета Politico. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. "Даже некоторые сторонники Украины из числа республиканцев на Капитолийском холме сказали, что … (Зеленский) сделал стратегическую ошибку, когда на выходных посетил военный завод в Скрэнтоне в Пенсильвании и отдельно вмешался в президентскую гонку, назвав (кандидата в вице-президенты США – ред.) Джэй-ди Вэнса слишком радикальным в недавно опубликованном интервью", - пишет издание. Как пишет Politico, сторонники экс-президента США Дональда Трампа чувствительны к любым выпадам в его адрес по мере приближения выборов, а визит Зеленского в колеблющийся штат и провокационные высказывания в адрес Вэнса стали его ошибкой. При этом издание отмечает, что ввиду вероятной перспективы возвращения Трампа в Белый дом, республиканцы, напротив, должны быть для Зеленского основной аудиторией. В четверг ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. Ранее журнал Time сообщил, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре. Позднее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20240927/antonov-1974971040.html
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пенсильвания, сша, владимир зеленский, politico, дональд трамп, украина, в мире
Пенсильвания, США, Владимир Зеленский, Politico, Дональд Трамп, Украина, В мире
СМИ: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в Пенсильвании ошибкой

Politico: республиканцы сочли визит Зеленского на завод стратегической ошибкой

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ряд конгрессменов-республиканцев сочли визит Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания стратегической ошибкой, поскольку тот таким образом вмешался в ход президентской гонки, сообщает газета Politico.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
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"Даже некоторые сторонники Украины из числа республиканцев на Капитолийском холме сказали, что … (Зеленский) сделал стратегическую ошибку, когда на выходных посетил военный завод в Скрэнтоне в Пенсильвании и отдельно вмешался в президентскую гонку, назвав (кандидата в вице-президенты США – ред.) Джэй-ди Вэнса слишком радикальным в недавно опубликованном интервью", - пишет издание.
Как пишет Politico, сторонники экс-президента США Дональда Трампа чувствительны к любым выпадам в его адрес по мере приближения выборов, а визит Зеленского в колеблющийся штат и провокационные высказывания в адрес Вэнса стали его ошибкой.
При этом издание отмечает, что ввиду вероятной перспективы возвращения Трампа в Белый дом, республиканцы, напротив, должны быть для Зеленского основной аудиторией.
В четверг ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе.
Ранее журнал Time сообщил, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре. Позднее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.
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ПенсильванияСШАВладимир ЗеленскийPoliticoДональд ТрампУкраинаВ мире
 
 
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