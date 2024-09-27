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Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 27.09.2024
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13:05 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/pokushenie-1975045091.html
Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина
Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 27.09.2024
Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина
Гособвинение в ходе прений сторон попросило пожизненно лишить свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:05
2024-09-27T13:05
происшествия
россия
пионерский
нижегородская область
захар прилепин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило пожизненно лишить свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу признать Пермякова виновным… назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказала гособвинитель. По ее словам, первые 10 лет подсудимому стоит провести в тюрьме. Также она потребовала назначить штраф в 1,5 миллиона рублей. Ранее Пермяков в суде полностью признал свою вину. В частности, он рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков обвиняется в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973671768.html
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происшествия, россия, пионерский, нижегородская область, захар прилепин, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Пионерский, Нижегородская область, Захар Прилепин, Служба безопасности Украины
Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина

Обвинение просит пожизненно лишить свободы обвиняемого в покушении на Прилепина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило пожизненно лишить свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу признать Пермякова виновным… назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказала гособвинитель.
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, которую ему обещала СБУ
19 сентября, 16:01
По ее словам, первые 10 лет подсудимому стоит провести в тюрьме. Также она потребовала назначить штраф в 1,5 миллиона рублей.
Ранее Пермяков в суде полностью признал свою вину. В частности, он рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков обвиняется в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Дело о покушении на Прилепина направили в суд
31 июля, 17:05
 
ПроисшествияРоссияПионерскийНижегородская областьЗахар ПрилепинСлужба безопасности Украины
 
 
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