https://ria.ru/20240927/pokushenie-1975045091.html

Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина

Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 27.09.2024

Обвинение попросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина

Гособвинение в ходе прений сторон попросило пожизненно лишить свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:05

2024-09-27T13:05

2024-09-27T13:05

происшествия

россия

пионерский

нижегородская область

захар прилепин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило пожизненно лишить свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу признать Пермякова виновным… назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказала гособвинитель. По ее словам, первые 10 лет подсудимому стоит провести в тюрьме. Также она потребовала назначить штраф в 1,5 миллиона рублей. Ранее Пермяков в суде полностью признал свою вину. В частности, он рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков обвиняется в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).

https://ria.ru/20240919/prilepin-1973671768.html

https://ria.ru/20240731/prilepin-1963242346.html

россия

пионерский

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, пионерский, нижегородская область, захар прилепин, служба безопасности украины