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Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали - РИА Новости, 27.09.2024
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16:34 27.09.2024 (обновлено: 16:55 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pokhischenie-1975113463.html
Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали
Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали - РИА Новости, 27.09.2024
Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве жительницы города Балаково в Саратовской области, сообщили... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:34
2024-09-27T16:55
саратовская область
происшествия
россия
балаково
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве жительницы города Балаково в Саратовской области, сообщили РИА Новости в Балаковском районном суде."Следствие обратилось вчера с ходатайством, где просили продлить срок задержания. Ей продлили срок задержания до 29 числа (сентября. — Прим. ред.), 29 числа они (следователи. — Прим. ред.) либо выйдут с ходатайством об избрании меры пресечения, либо ее по истечении срока отпустят", — уточнила собеседница агентства.По ее словам, Тюрьганова проходит по делу в качестве подозреваемой. Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание по материалу об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 11:00 (10:00 мск) 29 сентября.В региональном управлении СК информацию о задержании подозреваемой не комментируют.По данным следствия, в ночь на 23 сентября вблизи домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу Наталью Алешникову, насильно усадив в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Ее тело нашли в среду. Согласно информации СК, женщину обнаружили мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в один миллион рублей за информацию о преступниках. Сын убитой рассказывал РИА Новости, что его отца Алексея Алешникова после допроса задержали на 48 часов, которые истекали в четверг.СК возбудил дело по статьям "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240927/moskva-1975112157.html
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Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке.
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саратовская область, происшествия, россия, балаково, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Саратовская область, Происшествия, Россия, Балаково, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали

Подозреваемую по делу об убийстве женщины в Балаково задержали до 29 сентября

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САРАТОВ, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве жительницы города Балаково в Саратовской области, сообщили РИА Новости в Балаковском районном суде.
«
"Следствие обратилось вчера с ходатайством, где просили продлить срок задержания. Ей продлили срок задержания до 29 числа (сентября. — Прим. ред.), 29 числа они (следователи. — Прим. ред.) либо выйдут с ходатайством об избрании меры пресечения, либо ее по истечении срока отпустят", — уточнила собеседница агентства.
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По ее словам, Тюрьганова проходит по делу в качестве подозреваемой. Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание по материалу об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 11:00 (10:00 мск) 29 сентября.
В региональном управлении СК информацию о задержании подозреваемой не комментируют.
По данным следствия, в ночь на 23 сентября вблизи домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу Наталью Алешникову, насильно усадив в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Ее тело нашли в среду.
Согласно информации СК, женщину обнаружили мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в один миллион рублей за информацию о преступниках. Сын убитой рассказывал РИА Новости, что его отца Алексея Алешникова после допроса задержали на 48 часов, которые истекали в четверг.
СК возбудил дело по статьям "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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