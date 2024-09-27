https://ria.ru/20240927/pokhischenie-1975113463.html

Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали

Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали - РИА Новости, 27.09.2024

Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве жительницы города Балаково в Саратовской области, сообщили... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:34

2024-09-27T16:34

2024-09-27T16:55

саратовская область

происшествия

россия

балаково

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве жительницы города Балаково в Саратовской области, сообщили РИА Новости в Балаковском районном суде."Следствие обратилось вчера с ходатайством, где просили продлить срок задержания. Ей продлили срок задержания до 29 числа (сентября. — Прим. ред.), 29 числа они (следователи. — Прим. ред.) либо выйдут с ходатайством об избрании меры пресечения, либо ее по истечении срока отпустят", — уточнила собеседница агентства.По ее словам, Тюрьганова проходит по делу в качестве подозреваемой. Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание по материалу об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 11:00 (10:00 мск) 29 сентября.В региональном управлении СК информацию о задержании подозреваемой не комментируют.По данным следствия, в ночь на 23 сентября вблизи домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу Наталью Алешникову, насильно усадив в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Ее тело нашли в среду. Согласно информации СК, женщину обнаружили мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в один миллион рублей за информацию о преступниках. Сын убитой рассказывал РИА Новости, что его отца Алексея Алешникова после допроса задержали на 48 часов, которые истекали в четверг.СК возбудил дело по статьям "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240927/moskva-1975112157.html

https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html

саратовская область

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Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке. 2024-09-27T16:34 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, происшествия, россия, балаково, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом