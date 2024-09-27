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Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу - РИА Новости, 27.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
10:43 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/podmoskove-1975006816.html
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу - РИА Новости, 27.09.2024
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу
Пройти бесплатный онкоскрининг жители Подмосковья смогут в субботу, 28 сентября, диагностика будет проводиться в 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:43
2024-09-27T10:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
онкология
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пройти бесплатный онкоскрининг жители Подмосковья смогут в субботу, 28 сентября, диагностика будет проводиться в 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где состоится День открытых дверей, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Своевременная диагностика заболеваний – основной ключ успешного лечения и сохранения качества жизни пациента. Важно заботиться о себе, своем здоровье и регулярно проходить осмотры. В эту субботу жители региона смогут пройти онкоскрининг в 25 ЦАОПах", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. По данным ведомства, пройти диагностику и получить консультацию специалиста смогут жители Подмосковья старше 18 лет. В День открытых дверей в ЦАОПах можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие пройдёт с 09.00 до 14.00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Онкология

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пройти бесплатный онкоскрининг жители Подмосковья смогут в субботу, 28 сентября, диагностика будет проводиться в 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где состоится День открытых дверей, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Своевременная диагностика заболеваний – основной ключ успешного лечения и сохранения качества жизни пациента. Важно заботиться о себе, своем здоровье и регулярно проходить осмотры. В эту субботу жители региона смогут пройти онкоскрининг в 25 ЦАОПах", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
По данным ведомства, пройти диагностику и получить консультацию специалиста смогут жители Подмосковья старше 18 лет. В День открытых дверей в ЦАОПах можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие пройдёт с 09.00 до 14.00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкОнкология
 
 
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