https://ria.ru/20240927/podmoskove-1975006816.html

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу - РИА Новости, 27.09.2024

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу

Пройти бесплатный онкоскрининг жители Подмосковья смогут в субботу, 28 сентября, диагностика будет проводиться в 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:43

2024-09-27T10:43

2024-09-27T10:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

онкология

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пройти бесплатный онкоскрининг жители Подмосковья смогут в субботу, 28 сентября, диагностика будет проводиться в 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где состоится День открытых дверей, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Своевременная диагностика заболеваний – основной ключ успешного лечения и сохранения качества жизни пациента. Важно заботиться о себе, своем здоровье и регулярно проходить осмотры. В эту субботу жители региона смогут пройти онкоскрининг в 25 ЦАОПах", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. По данным ведомства, пройти диагностику и получить консультацию специалиста смогут жители Подмосковья старше 18 лет. В День открытых дверей в ЦАОПах можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие пройдёт с 09.00 до 14.00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, онкология