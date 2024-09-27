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Пентагон отказался называть новую израильскую атаку на Бейрут эскалацией - РИА Новости, 27.09.2024
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20:31 27.09.2024 (обновлено: 22:07 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pentagon-1975175755.html
Пентагон отказался называть новую израильскую атаку на Бейрут эскалацией
Пентагон отказался называть новую израильскую атаку на Бейрут эскалацией - РИА Новости, 27.09.2024
Пентагон отказался называть новую израильскую атаку на Бейрут эскалацией
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась назвать эскалацией новую атаку Израиля на Бейрут, поскольку США, по ее словам, все еще РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:31
2024-09-27T22:07
в мире
бейрут
израиль
сша
хезболла
министерство обороны сша
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась назвать эскалацией новую атаку Израиля на Бейрут, поскольку США, по ее словам, все еще проводят оценку случившегося."Посмотрим. Мы все еще проводим оценку", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос, считают ли США эскалацией атаку Израиля на Бейрут.Сингх добавила, что американские власти намерены получить детали атаки от Израиля перед тем, как делать выводы.Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов.Место, по которому были нанесены удары, отцеплено силами безопасности более чем за километр, доступ закрыт и для сотрудников СМИ.На выездах из пригорода наблюдается большой поток машин, сотни людей выходит в относительно безопасные районы пешком целыми семьями.В атакованный квартал продолжают прибывать кареты скорой помощи и бригады спасателей.
https://ria.ru/20240927/oon-1975182352.html
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РИА Новости
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в мире, бейрут, израиль, сша, хезболла, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, США, Хезболла, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Пентагон отказался называть новую израильскую атаку на Бейрут эскалацией

В Пентагоне отказались называть новую израильскую атаку на Бейрут эскалацией

© Flickr / jjgardner3 Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Flickr / jjgardner3
Пентагон. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась назвать эскалацией новую атаку Израиля на Бейрут, поскольку США, по ее словам, все еще проводят оценку случившегося.
"Посмотрим. Мы все еще проводим оценку", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос, считают ли США эскалацией атаку Израиля на Бейрут.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Сингх добавила, что американские власти намерены получить детали атаки от Израиля перед тем, как делать выводы.
Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов.
Место, по которому были нанесены удары, отцеплено силами безопасности более чем за километр, доступ закрыт и для сотрудников СМИ.
На выездах из пригорода наблюдается большой поток машин, сотни людей выходит в относительно безопасные районы пешком целыми семьями.
В атакованный квартал продолжают прибывать кареты скорой помощи и бригады спасателей.
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В миреБейрутИзраильСШАХезболлаМинистерство обороны СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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