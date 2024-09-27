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Курская пенсионерка рассказала о побеге из украинского ПВР - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/pensionerka-1974975104.html
Курская пенсионерка рассказала о побеге из украинского ПВР
Курская пенсионерка рассказала о побеге из украинского ПВР - РИА Новости, 27.09.2024
Курская пенсионерка рассказала о побеге из украинского ПВР
Жительница курского села Козыревка рассказала РИА Новости, что после начала спецоперации РФ, которую она встретила в Авдеевке, побывала в украинском пункте... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:27
2024-09-27T05:27
специальная военная операция на украине
россия
молдавия
авдеевка
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 сен – РИА Новости. Жительница курского села Козыревка рассказала РИА Новости, что после начала спецоперации РФ, которую она встретила в Авдеевке, побывала в украинском пункте временного размещения (ПВР), сбежала в Россию, где получила гражданство, а теперь живет в ПВР в Курске вместе со своей собакой, также пережившей обстрелы ВСУ. Мария Ким, родившаяся в Козыревке Большесолдатского района, в 80-х переехала в Авдеевку. Из-за событий 2014 года она то уезжала из города, то возвращалась, и после нескольких тревожных месяцев 2022-го, в течение которых ждала прихода российской армии, ее эвакуировали в Вознесенск Николаевской области. Там она две недели жила в украинском ПВР. "Принимали беженцев из Донецкой области… Но я не думала там жить. (Оттуда – ред.) было два пути - на Польшу и на Молдавию - и всё. Оттуда никак было больше не уехать. Я говорю: нет, если ехать, то ехать до конца, в Россию, больше никак. Если бы я сказала, что еду обратно в Россию – я не знаю, что бы было! Настроены они, конечно… Они задавали вопросы за Донецк. Там нельзя было лишнее сказать абсолютно – или молчать, или как-то по-другому", - вспоминает Мария. По словам женщины, чтобы ее выпустили, ей пришлось специально сказать в комендатуре украинского ПВР, что в Молдавии ее ждут родственники и она едет к ним. Однако у нее были совсем другие планы – Мария вылетела из Молдавии в Москву уже через 10 часов. Затем она вернулась в родительский дом в Козыревку. Получила гражданство, оформила пенсию. После нападения ВСУ 6 августа женщина неоднократно слышала прилеты. "Дом мой дрожал, мы с моей собачкой в подвал бегали, в подвале не так слышно. Она бедная вся перепугалась, аж на задние ноги садилась", - говорит волнительно пенсионерка. Собаку ей пришлось оставить дома, женщина очень за нее переживала. А недавно комендант ПВР в Курске разрешила ей вернуться в село и забрать собаку. "Доехали, я позвала ее, она выходит из соседнего двора. Чуть от радости не свалила нас. И не хотела ехать, она думала, что я совсем приехала. И мы ее забрали, прививки ей сделала, стрижку ей сделала. В подвал, когда мы с ней прятались, она ляжет мне на плечо и вся трясется. Ну, а тут она спокойная. Наелась, гуляем с ней часто", - рассказала Мария. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/dron-1974970596.html
https://ria.ru/20240926/vsu-1974771320.html
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россия, молдавия, авдеевка, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Молдавия, Авдеевка, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Курская пенсионерка рассказала о побеге из украинского ПВР

Курская пенсионерка Козыревка сообщила, что сбежала из украинского ПВР в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
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КУРСК, 27 сен – РИА Новости. Жительница курского села Козыревка рассказала РИА Новости, что после начала спецоперации РФ, которую она встретила в Авдеевке, побывала в украинском пункте временного размещения (ПВР), сбежала в Россию, где получила гражданство, а теперь живет в ПВР в Курске вместе со своей собакой, также пережившей обстрелы ВСУ.
Мария Ким, родившаяся в Козыревке Большесолдатского района, в 80-х переехала в Авдеевку. Из-за событий 2014 года она то уезжала из города, то возвращалась, и после нескольких тревожных месяцев 2022-го, в течение которых ждала прихода российской армии, ее эвакуировали в Вознесенск Николаевской области. Там она две недели жила в украинском ПВР.
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"Принимали беженцев из Донецкой области… Но я не думала там жить. (Оттуда – ред.) было два пути - на Польшу и на Молдавию - и всё. Оттуда никак было больше не уехать. Я говорю: нет, если ехать, то ехать до конца, в Россию, больше никак. Если бы я сказала, что еду обратно в Россию – я не знаю, что бы было! Настроены они, конечно… Они задавали вопросы за Донецк. Там нельзя было лишнее сказать абсолютно – или молчать, или как-то по-другому", - вспоминает Мария.
По словам женщины, чтобы ее выпустили, ей пришлось специально сказать в комендатуре украинского ПВР, что в Молдавии ее ждут родственники и она едет к ним. Однако у нее были совсем другие планы – Мария вылетела из Молдавии в Москву уже через 10 часов. Затем она вернулась в родительский дом в Козыревку. Получила гражданство, оформила пенсию.
После нападения ВСУ 6 августа женщина неоднократно слышала прилеты. "Дом мой дрожал, мы с моей собачкой в подвал бегали, в подвале не так слышно. Она бедная вся перепугалась, аж на задние ноги садилась", - говорит волнительно пенсионерка. Собаку ей пришлось оставить дома, женщина очень за нее переживала.
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А недавно комендант ПВР в Курске разрешила ей вернуться в село и забрать собаку. "Доехали, я позвала ее, она выходит из соседнего двора. Чуть от радости не свалила нас. И не хотела ехать, она думала, что я совсем приехала. И мы ее забрали, прививки ей сделала, стрижку ей сделала. В подвал, когда мы с ней прятались, она ляжет мне на плечо и вся трясется. Ну, а тут она спокойная. Наелась, гуляем с ней часто", - рассказала Мария.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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