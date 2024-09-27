https://ria.ru/20240927/pensii-1974998283.html

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре - РИА Новости, 28.09.2024

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-27T09:59

2024-09-27T09:59

2024-09-28T00:45

вячеслав володин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут проиндексированы на 5,1%.Как уточнил спикер нижней палаты, индексация затронет около 2,8 миллиона военнослужащих.Индексация также коснется сотрудников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, метеорологов, тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, гражданского персонала силовых структур.Кроме того, со следующего месяца вступает в силу закон о контроле за деятельностью платежных агентов. Как отметил Володин, через них граждане оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь и много другое. Раньше прозрачность операций по этим платежам была под вопросом, нововведение призвано защитить права россиян и исправить данную ситуацию.Помимо этого, с 1 октября вступает в силу закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов, отмечается в Telegram-канале Госдумы.

https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html

https://ria.ru/20240923/zarplata-1974255868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, госдума рф, экономика