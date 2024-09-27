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Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре - РИА Новости, 28.09.2024
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09:59 27.09.2024 (обновлено: 00:45 28.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pensii-1974998283.html
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре - РИА Новости, 28.09.2024
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-27T09:59
2024-09-28T00:45
вячеслав володин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут проиндексированы на 5,1%.Как уточнил спикер нижней палаты, индексация затронет около 2,8 миллиона военнослужащих.Индексация также коснется сотрудников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, метеорологов, тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, гражданского персонала силовых структур.Кроме того, со следующего месяца вступает в силу закон о контроле за деятельностью платежных агентов. Как отметил Володин, через них граждане оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь и много другое. Раньше прозрачность операций по этим платежам была под вопросом, нововведение призвано защитить права россиян и исправить данную ситуацию.Помимо этого, с 1 октября вступает в силу закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов, отмечается в Telegram-канале Госдумы.
https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html
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вячеслав володин, госдума рф, экономика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Спикер ГД Володин перечислил законы, которые начнут действовать с октября

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут проиндексированы на 5,1%.
Как уточнил спикер нижней палаты, индексация затронет около 2,8 миллиона военнослужащих.
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Индексация также коснется сотрудников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, метеорологов, тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, гражданского персонала силовых структур.
Кроме того, со следующего месяца вступает в силу закон о контроле за деятельностью платежных агентов. Как отметил Володин, через них граждане оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь и много другое. Раньше прозрачность операций по этим платежам была под вопросом, нововведение призвано защитить права россиян и исправить данную ситуацию.
Помимо этого, с 1 октября вступает в силу закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов, отмечается в Telegram-канале Госдумы.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФЭкономика
 
 
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