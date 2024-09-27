https://ria.ru/20240927/pensii-1974998283.html
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре - РИА Новости, 28.09.2024
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-27T09:59
2024-09-27T09:59
2024-09-28T00:45
вячеслав володин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954706948_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1b9df2a049b84973b167b2a5941cde63.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут проиндексированы на 5,1%.Как уточнил спикер нижней палаты, индексация затронет около 2,8 миллиона военнослужащих.Индексация также коснется сотрудников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, метеорологов, тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, гражданского персонала силовых структур.Кроме того, со следующего месяца вступает в силу закон о контроле за деятельностью платежных агентов. Как отметил Володин, через них граждане оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь и много другое. Раньше прозрачность операций по этим платежам была под вопросом, нововведение призвано защитить права россиян и исправить данную ситуацию.Помимо этого, с 1 октября вступает в силу закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов, отмечается в Telegram-канале Госдумы.
https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html
https://ria.ru/20240923/zarplata-1974255868.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954706948_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_77c2074e3bb41e404595e0d8bd133207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, экономика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Спикер ГД Володин перечислил законы, которые начнут действовать с октября
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале
Госдумы, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут проиндексированы на 5,1%.
Как уточнил спикер нижней палаты, индексация затронет около 2,8 миллиона военнослужащих.
Индексация также коснется сотрудников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, метеорологов, тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, гражданского персонала силовых структур.
Кроме того, со следующего месяца вступает в силу закон о контроле за деятельностью платежных агентов. Как отметил Володин, через них граждане оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь и много другое. Раньше прозрачность операций по этим платежам была под вопросом, нововведение призвано защитить права россиян и исправить данную ситуацию.
Помимо этого, с 1 октября вступает в силу закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов, отмечается в Telegram-канале Госдумы.