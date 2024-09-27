https://ria.ru/20240927/patriarkh-1975118645.html

Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым

Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым - РИА Новости, 27.09.2024

Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что человек не может быть счастливым, если он не совершает добрые дела, счастье и добродетель, по его мнению,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:53

2024-09-27T16:53

2024-09-27T16:53

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что человек не может быть счастливым, если он не совершает добрые дела, счастье и добродетель, по его мнению, это почти синонимы. "Добродетели, добрые дела — это кирпичики, из которых созидается благополучная и счастливая жизнь. Счастье и добродетель — это почти синонимы, и как бы хотелось, чтобы эти слова сегодня многие услышали и попытались претворить в жизнь! Потому что с претворением этих слов в жизнь будет и личное счастье, и общественное благополучие, и процветание Отечества нашего", - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме преподобной Евфросинии Московской в Котловке. Патриарх Кирилл отметил, что добрые дела — это приоритет, "сердцевина жизни". "Никогда Господь на Страшном суде не скажет: "Ты министром был, губернатором или рабочим?". Он спросит: "А ты накормил голодного, посетил больного, протянул руку тому, кто в этом нуждался? Что доброго ты сделал в своей жизни?". Тогда будет очень тяжело оправдываться обстоятельствами, занятостью на работе, семейными проблемами или еще чем-то. Потому что эти оправдания не имеют смысла — смысл имеет только жизнь по вере и совершение добрых дел", - сказал патриарх.

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948442749.html

россия

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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия