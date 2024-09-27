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Парковка за ноль рублей в центре Москвы станет доступна с 1 ноября - РИА Новости, 27.09.2024
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12:06 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/parkovka-1975030102.html
Парковка за ноль рублей в центре Москвы станет доступна с 1 ноября
Парковка за ноль рублей в центре Москвы станет доступна с 1 ноября - РИА Новости, 27.09.2024
Парковка за ноль рублей в центре Москвы станет доступна с 1 ноября
Парковка за 0 рублей в центре Москвы станет доступна для всех водителей с 1 ноября, в число улиц для пилотного проекта вошли Ильинка, Новая Площадь, площадь... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:06
2024-09-27T12:06
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Парковка за 0 рублей в центре Москвы станет доступна для всех водителей с 1 ноября, в число улиц для пилотного проекта вошли Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Тестирование пилотного проекта динамического тарифа стартовало в Москве на прошлой неделе. Оно проходит успешно, поэтому с 1 ноября инновационный тариф станет доступен для всех водителей в пилотном режиме. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 рублей, то есть участники могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что набор улиц для пилотного проекта останется прежним: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар. "Для этих пяти улиц стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час. Действовать такие условия будут в ходе пилотного проекта, далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей", - рассказали в пресс-службе. В департаменте добавили, что динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки. Также водители смогут смотреть, где и в какое время суток парковка будет свободнее и дешевле в нужном им районе – это положительно скажется на балансе загруженности парковочных мест.
https://ria.ru/20240910/vladivostok-1971927661.html
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москва, авто
Москва, Авто
Парковка за ноль рублей в центре Москвы станет доступна с 1 ноября

Парковка за ноль рублей в Москве станет доступна всем водителям с 1 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНадпись "Парковка"
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Надпись "Парковка". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Парковка за 0 рублей в центре Москвы станет доступна для всех водителей с 1 ноября, в число улиц для пилотного проекта вошли Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Тестирование пилотного проекта динамического тарифа стартовало в Москве на прошлой неделе. Оно проходит успешно, поэтому с 1 ноября инновационный тариф станет доступен для всех водителей в пилотном режиме. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 рублей, то есть участники могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что набор улиц для пилотного проекта останется прежним: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар.
"Для этих пяти улиц стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час. Действовать такие условия будут в ходе пилотного проекта, далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки. Также водители смогут смотреть, где и в какое время суток парковка будет свободнее и дешевле в нужном им районе – это положительно скажется на балансе загруженности парковочных мест.
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