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Советник президента Палестины заявил, что США продают арабам иллюзии - РИА Новости, 27.09.2024
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16:21 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/palestina-1975110682.html
Советник президента Палестины заявил, что США продают арабам иллюзии
Советник президента Палестины заявил, что США продают арабам иллюзии - РИА Новости, 27.09.2024
Советник президента Палестины заявил, что США продают арабам иллюзии
Реальность американской политики заключается в продаже иллюзий арабским странам и поставках оружия Израилю, что усиливает ненависть к Америке и ставит под... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:21
2024-09-27T16:21
в мире
израиль
америка
сша
хезболла
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Реальность американской политики заключается в продаже иллюзий арабским странам и поставках оружия Израилю, что усиливает ненависть к Америке и ставит под угрозу ее интересы в ближневосточном регионе, рассказал РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. Ранее в четверг пресс-служба израильского минобороны сообщила, что страна получит от США пакет военной помощи в размере 8,7 миллиарда долларов для обеспечения армии средствами ведения войны и закупок оборонительных систем вооружений. В пресс-службе отметили, что 3,5 миллиарда долларов из этого пакета помощи были уже переведены на счет минобороны Израиля. Они предназначены на основные военные закупки. Оставшиеся 5,2 миллиарда долларов будут потрачены на закупку систем противовоздушной обороны, включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также продвинутую лазерную систему. "Поддержка Вашингтоном Израиля оружием в сочетании с предоставлением инициатив по прекращению войны в Газе раскрывает реальность американской политики, которая продает иллюзии арабским странам и поставляет оружие Израилю… Америка продает арабам, мусульманам и всему миру сладкие речи… а Израилю предоставляет оружие, чтобы убивать палестинцев и ливанцев и нападать на арабов", - сказал аль-Хабаш. В этом ключе собеседник агентства отметил, что подобная политика со стороны США может привести к дальнейшему повышению напряженности в регионе, что, в свою очередь, приведет к насилию, конфликтам и войнам. "Эта политика в первую очередь затронет американские интересы, поскольку ситуация не останется прежней… она (Америка - ред.) должна выбирать между международным правом и установлением отношений между странами и народами, основанных на взаимном уважении, и, с другой стороны, попытками доминирования, которые приведут только к усилению ненависти к Америке и поставят под угрозу ее интересы и политику в регионе", - добавил аль-Хабаш. Советник президента Палестины также со скепсисом прокомментировал недавнюю инициативу США по прекращению войны в Ливане и Газе, подчеркнув, что в подобных предложениях нет необходимости, так-как для достижения мира в регионе Вашингтону достаточно попросить Израиль прекратить боевые действия. "Этот вопрос не требует инициативы или идей, только воли остановить войну. Вашингтон неискренен и несерьезен в своем подходе к прекращению израильской агрессии в регионе, напротив, он предоставляет Израилю все инструменты ведения войны", - подчеркнул аль-Хабаш. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974485618.html
https://ria.ru/20240618/izrail-1953753580.html
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в мире, израиль, америка, сша, хезболла, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Америка, США, Хезболла, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Советник президента Палестины заявил, что США продают арабам иллюзии

Советник президента Палестины аль-Хабаш: США продают иллюзии арабским странам

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Реальность американской политики заключается в продаже иллюзий арабским странам и поставках оружия Израилю, что усиливает ненависть к Америке и ставит под угрозу ее интересы в ближневосточном регионе, рассказал РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
Ранее в четверг пресс-служба израильского минобороны сообщила, что страна получит от США пакет военной помощи в размере 8,7 миллиарда долларов для обеспечения армии средствами ведения войны и закупок оборонительных систем вооружений. В пресс-службе отметили, что 3,5 миллиарда долларов из этого пакета помощи были уже переведены на счет минобороны Израиля. Они предназначены на основные военные закупки. Оставшиеся 5,2 миллиарда долларов будут потрачены на закупку систем противовоздушной обороны, включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также продвинутую лазерную систему.
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"Поддержка Вашингтоном Израиля оружием в сочетании с предоставлением инициатив по прекращению войны в Газе раскрывает реальность американской политики, которая продает иллюзии арабским странам и поставляет оружие Израилю… Америка продает арабам, мусульманам и всему миру сладкие речи… а Израилю предоставляет оружие, чтобы убивать палестинцев и ливанцев и нападать на арабов", - сказал аль-Хабаш.
В этом ключе собеседник агентства отметил, что подобная политика со стороны США может привести к дальнейшему повышению напряженности в регионе, что, в свою очередь, приведет к насилию, конфликтам и войнам.
"Эта политика в первую очередь затронет американские интересы, поскольку ситуация не останется прежней… она (Америка - ред.) должна выбирать между международным правом и установлением отношений между странами и народами, основанных на взаимном уважении, и, с другой стороны, попытками доминирования, которые приведут только к усилению ненависти к Америке и поставят под угрозу ее интересы и политику в регионе", - добавил аль-Хабаш.
Советник президента Палестины также со скепсисом прокомментировал недавнюю инициативу США по прекращению войны в Ливане и Газе, подчеркнув, что в подобных предложениях нет необходимости, так-как для достижения мира в регионе Вашингтону достаточно попросить Израиль прекратить боевые действия.
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"Этот вопрос не требует инициативы или идей, только воли остановить войну. Вашингтон неискренен и несерьезен в своем подходе к прекращению израильской агрессии в регионе, напротив, он предоставляет Израилю все инструменты ведения войны", - подчеркнул аль-Хабаш.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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