https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975040968.html

Следствие повторно опросит родителей погибших под Красноярском детей

Следствие повторно опросит родителей погибших под Красноярском детей - РИА Новости, 27.09.2024

Следствие повторно опросит родителей погибших под Красноярском детей

Следствие повторно допросит родителей погибших от отравления детей в Красноярском крае после похорон, при первом допросе они находились в психотравмирующей... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:44

2024-09-27T12:44

2024-09-27T12:53

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Следствие повторно допросит родителей погибших от отравления детей в Красноярском крае после похорон, при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии."Следствие однозначно будет допрашивать повторно родителей, но после похорон. Родители первоначально были допрошены, когда они находились в психотравмирующей ситуации. В связи с получением данных экспертиз, они будут допрошены подробнее обо всех обстоятельствах применения инсектицидного средства", - сказал собеседник агентства.Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.Ранее в СК сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. При первом допросе родители сообщили, что дом нормально не проветривался после, была открыта только форточка.Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы в пятницу выдало предварительное заключение. Экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.Похороны погибших детей пройдут 30 сентября.

https://ria.ru/20240927/dikhlofos-1974991570.html

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае