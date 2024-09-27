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Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал признание - РИА Новости, 27.09.2024
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12:05 27.09.2024 (обновлено: 14:50 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал признание
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал признание - РИА Новости, 27.09.2024
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал признание
Глава семьи, пострадавшей от отравления в Красноярском крае, признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки дихлофосом, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:05
2024-09-27T14:50
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Глава семьи, пострадавшей от отравления в Красноярском крае, признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки дихлофосом, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии."Он (отец. — Прим. ред.) сказал, что все якобы вышли на улицу, он побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в доме была открыта только форточка.На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. По данным СУ СК, перед этим они ели на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.В среду выяснилось, что в пробах пельменей и куриного мяса, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме, — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе и домашнем яйце — не выявили превышения нормируемых значений. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.В пятницу красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы выдало предварительное заключение. Экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
https://ria.ru/20240927/dikhlofos-1974991570.html
https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974992914.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отравление семьи в красноярском крае
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Отравление семьи в Красноярском крае
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал признание

Глава красноярской семьи: дом плохо проветрили после обработки дихлофосом

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramВ доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Глава семьи, пострадавшей от отравления в Красноярском крае, признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки дихлофосом, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«
"Он (отец. — Прим. ред.) сказал, что все якобы вышли на улицу, он побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в доме была открыта только форточка.
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На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. По данным СУ СК, перед этим они ели на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
В среду выяснилось, что в пробах пельменей и куриного мяса, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме, — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе и домашнем яйце — не выявили превышения нормируемых значений. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.
В пятницу красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы выдало предварительное заключение. Экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Отравление семьи в Красноярском крае
 
 
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