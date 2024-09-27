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"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 27.09.2024 (обновлено: 03:54 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/osvobozhdenie-1974971785.html
"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев
"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев - РИА Новости, 27.09.2024
"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев
Освобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:52
2024-09-27T03:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
одесса
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
нато
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ГЕНИЧЕСК, 27 сен - РИА Новости. Освобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути (к Одессе). И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот 100 лет прошло - снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше - Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова… Херсон перед нами - прорвемся штыками! Еще есть такая песня", - сказал глава Херсонской области. Ранее Сальдо подчеркивал, что оказавшиеся сейчас в оккупации жители Херсона страдают от политики Киева, проводимой им под руководством стран Запада и НАТО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Одесса, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, НАТО
"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев

Губернатор Сальдо: путь на Николаев и Одессу лежит через освобождение Херсона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 сен - РИА Новости. Освобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути (к Одессе). И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот 100 лет прошло - снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше - Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова… Херсон перед нами - прорвемся штыками! Еще есть такая песня", - сказал глава Херсонской области.
Ранее Сальдо подчеркивал, что оказавшиеся сейчас в оккупации жители Херсона страдают от политики Киева, проводимой им под руководством стран Запада и НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонОдессаХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ПутинНАТО
 
 
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