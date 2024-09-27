https://ria.ru/20240927/osvobozhdenie-1974971785.html

"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев

"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев - РИА Новости, 27.09.2024

"Путь Суворова". Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев

Освобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:52

2024-09-27T03:52

2024-09-27T03:54

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ГЕНИЧЕСК, 27 сен - РИА Новости. Освобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути (к Одессе). И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот 100 лет прошло - снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше - Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова… Херсон перед нами - прорвемся штыками! Еще есть такая песня", - сказал глава Херсонской области. Ранее Сальдо подчеркивал, что оказавшиеся сейчас в оккупации жители Херсона страдают от политики Киева, проводимой им под руководством стран Запада и НАТО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240731/odessa-1963293853.html

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