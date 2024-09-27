https://ria.ru/20240927/orenburzhe-1975057930.html

Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование

Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование - РИА Новости, 27.09.2024

Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование

Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров вручил благодарственное письмо за вклад Оренбургской области в развитие инициативного бюджетирования министру... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:04

2024-09-27T14:04

2024-09-27T14:04

оренбургская область

россия

медногорск

алексей лавров

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров вручил благодарственное письмо за вклад Оренбургской области в развитие инициативного бюджетирования министру финансов региона Евгению Сеньчеву на VI Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию, сообщает пресс-служба облправительства. В регионе инициативное бюджетирование развивается восьмой год. Более 1,3 тысячи инициатив сельских жителей стоимостью 1,5 миллиарда рублей было реализовано с 2017 года. Каждый год в процесс отбора проектов вовлекается все большее количество оренбуржцев. В 2017 году было привлечено 8 тысяч человек, а в 2024 году уже в 22 раза больше – 177 тысяч граждан. Также активно развиваются и практики на муниципальном уровне. Например, городские округа и районы области привлекают жителей к решению вопросов местного значения в рамках народного, школьного, молодежного и культурного бюджетирования, где основным источником финансирования являются местные бюджеты. Область отмечена Минфином РФ как регион с системным и динамичным развитием инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Так, область входит в топ-7 регионов России по количеству реализованных муниципальных проектов. В этом году школьники города Медногорска стали призерами VIII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Проект "Живая планета школы" занял второе место в номинации "Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования".

https://ria.ru/20240927/pasler-1975057373.html

россия

медногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, медногорск, алексей лавров