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Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование - РИА Новости, 27.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:04 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/orenburzhe-1975057930.html
Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование
Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование - РИА Новости, 27.09.2024
Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование
Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров вручил благодарственное письмо за вклад Оренбургской области в развитие инициативного бюджетирования министру... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:04
2024-09-27T14:04
оренбургская область
россия
медногорск
алексей лавров
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров вручил благодарственное письмо за вклад Оренбургской области в развитие инициативного бюджетирования министру финансов региона Евгению Сеньчеву на VI Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию, сообщает пресс-служба облправительства. В регионе инициативное бюджетирование развивается восьмой год. Более 1,3 тысячи инициатив сельских жителей стоимостью 1,5 миллиарда рублей было реализовано с 2017 года. Каждый год в процесс отбора проектов вовлекается все большее количество оренбуржцев. В 2017 году было привлечено 8 тысяч человек, а в 2024 году уже в 22 раза больше – 177 тысяч граждан. Также активно развиваются и практики на муниципальном уровне. Например, городские округа и районы области привлекают жителей к решению вопросов местного значения в рамках народного, школьного, молодежного и культурного бюджетирования, где основным источником финансирования являются местные бюджеты. Область отмечена Минфином РФ как регион с системным и динамичным развитием инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Так, область входит в топ-7 регионов России по количеству реализованных муниципальных проектов. В этом году школьники города Медногорска стали призерами VIII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Проект "Живая планета школы" занял второе место в номинации "Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования".
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россия, медногорск, алексей лавров
Оренбургская область, Россия, Медногорск, Алексей Лавров

Оренбуржье получило благодарственное письмо за инициативное бюджетирование

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиОренбургская область отмечена Благодарственным письмом Министра финансов Российской Федерации за вклад в развитие инициативного бюджетирования
Оренбургская область отмечена Благодарственным письмом Министра финансов Российской Федерации за вклад в развитие инициативного бюджетирования - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Оренбургская область отмечена Благодарственным письмом Министра финансов Российской Федерации за вклад в развитие инициативного бюджетирования
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров вручил благодарственное письмо за вклад Оренбургской области в развитие инициативного бюджетирования министру финансов региона Евгению Сеньчеву на VI Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию, сообщает пресс-служба облправительства.
В регионе инициативное бюджетирование развивается восьмой год. Более 1,3 тысячи инициатив сельских жителей стоимостью 1,5 миллиарда рублей было реализовано с 2017 года. Каждый год в процесс отбора проектов вовлекается все большее количество оренбуржцев. В 2017 году было привлечено 8 тысяч человек, а в 2024 году уже в 22 раза больше – 177 тысяч граждан.
Также активно развиваются и практики на муниципальном уровне. Например, городские округа и районы области привлекают жителей к решению вопросов местного значения в рамках народного, школьного, молодежного и культурного бюджетирования, где основным источником финансирования являются местные бюджеты.
Область отмечена Минфином РФ как регион с системным и динамичным развитием инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Так, область входит в топ-7 регионов России по количеству реализованных муниципальных проектов.
В этом году школьники города Медногорска стали призерами VIII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Проект "Живая планета школы" занял второе место в номинации "Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования".
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Оренбургская областьРоссияМедногорскАлексей Лавров
 
 
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