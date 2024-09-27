https://ria.ru/20240927/oon-1975182352.html

Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН

Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН - РИА Новости, 27.09.2024

Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН

Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном, и призывает ливанцев не дать ливанскому движению "Хезболлах" начать новую ливано-израильскую войну,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:00

2024-09-27T22:00

2024-09-27T22:21

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном, и призывает ливанцев не дать ливанскому движению "Хезболлах" начать новую ливано-израильскую войну, заявил израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут."У нас нет конфликта с Ливаном… я призываю ливанский народ говорить открыто и оказывать давление, не дав "Хезболлах" разделить Ливан для очередной войны против Израиля", - сообщил он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов.

https://ria.ru/20240927/oon-1975129679.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024