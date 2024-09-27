Рейтинг@Mail.ru
Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 27.09.2024 (обновлено: 22:21 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/oon-1975182352.html
Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН
Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН - РИА Новости, 27.09.2024
Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН
Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном, и призывает ливанцев не дать ливанскому движению "Хезболлах" начать новую ливано-израильскую войну,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:00
2024-09-27T22:21
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_0:126:3067:1851_1920x0_80_0_0_50ed7fce137730afa22e0636e8f64b34.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном, и призывает ливанцев не дать ливанскому движению "Хезболлах" начать новую ливано-израильскую войну, заявил израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут."У нас нет конфликта с Ливаном… я призываю ливанский народ говорить открыто и оказывать давление, не дав "Хезболлах" разделить Ливан для очередной войны против Израиля", - сообщил он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов.
https://ria.ru/20240927/oon-1975129679.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_c3092720052d13eb5606cc9cd5c1dba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном, заявили в ООН

Постпред ООН: Израиль утверждает, что не находится в конфликте с Ливаном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН)
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости. Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном, и призывает ливанцев не дать ливанскому движению "Хезболлах" начать новую ливано-израильскую войну, заявил израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут.
"У нас нет конфликта с Ливаном… я призываю ливанский народ говорить открыто и оказывать давление, не дав "Хезболлах" разделить Ливан для очередной войны против Израиля", - сообщил он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Нетаньяху с трибуны ООН назвал условия окончания войны в Газе
Вчера, 17:30
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала