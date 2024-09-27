https://ria.ru/20240927/oon-1975032715.html
ООН сообщила о 30 тысячах человек, сбежавших из Ливана в Сирию за неделю
ООН сообщила о 30 тысячах человек, сбежавших из Ливана в Сирию за неделю - РИА Новости, 27.09.2024
ООН сообщила о 30 тысячах человек, сбежавших из Ливана в Сирию за неделю
За одну неделю более 30 тысяч человек покинули Ливан, чтобы найти убежище в Сирии, большинство из них - ливанские или сирийские женщины и дети, заявил на... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:25
2024-09-27T12:25
2024-09-27T12:29
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. За одну неделю более 30 тысяч человек покинули Ливан, чтобы найти убежище в Сирии, большинство из них - ливанские или сирийские женщины и дети, заявил на брифинге в Женеве представитель в Сирии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Гонсало Варгас Льоса."Более 30 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в течение недели. Точную цифру назвать невозможно, но это на самом деле намного больше, чем 30 тысяч человек. Эти беженцы - ливанцы или сирийцы, большинство из них женщины и дети", - сказал он.Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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в мире, ливан, сирия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ООН сообщила о 30 тысячах человек, сбежавших из Ливана в Сирию за неделю
ООН: около 30 тысяч человек сбежали из Ливана в Сирию за неделю
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. За одну неделю более 30 тысяч человек покинули Ливан, чтобы найти убежище в Сирии, большинство из них - ливанские или сирийские женщины и дети, заявил на брифинге в Женеве представитель в Сирии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Гонсало Варгас Льоса.
"Более 30 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в течение недели. Точную цифру назвать невозможно, но это на самом деле намного больше, чем 30 тысяч человек. Эти беженцы - ливанцы или сирийцы, большинство из них женщины и дети", - сказал он.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.