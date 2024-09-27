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Жители Одессы собираются провести митинг против сноса памятников - РИА Новости, 27.09.2024
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17:13 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/odessa-1975124047.html
Жители Одессы собираются провести митинг против сноса памятников
Жители Одессы собираются провести митинг против сноса памятников - РИА Новости, 27.09.2024
Жители Одессы собираются провести митинг против сноса памятников
Одесситы собираются провести в понедельник митинг против сноса памятников и переименования улиц города, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:13
2024-09-27T17:13
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Одесситы собираются провести в понедельник митинг против сноса памятников и переименования улиц города, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". "В Одессе на понедельник собирают митинг против запланированного сноса памятников и переименования улиц в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Анонс мероприятия опубликовал местный журналист Леонид Штекель, сообщили журналисты. В комментариях к записи Штекеля в соцсети в Facebook* его единомышленников называют сепаратистами и предлагают им собраться около одесского Дома профсоюзов, где в 2014 году результате пожара после столкновения украинских националистов и противников госпереворота на Украине погибли 48 "антимайдановцев". Ранее одесский исполком сообщил, что собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе русскому поэту Александру Пушкину, писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html
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в мире, украина, одесса
В мире, Украина, Одесса
Жители Одессы собираются провести митинг против сноса памятников

"Страна.ua": в Одессе планируют провести митинг против сноса памятников

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкЗдание городской администрации Одессы
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Здание городской администрации Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Одесситы собираются провести в понедельник митинг против сноса памятников и переименования улиц города, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе на понедельник собирают митинг против запланированного сноса памятников и переименования улиц в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Анонс мероприятия опубликовал местный журналист Леонид Штекель, сообщили журналисты. В комментариях к записи Штекеля в соцсети в Facebook* его единомышленников называют сепаратистами и предлагают им собраться около одесского Дома профсоюзов, где в 2014 году результате пожара после столкновения украинских националистов и противников госпереворота на Украине погибли 48 "антимайдановцев".
Ранее одесский исполком сообщил, что собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе русскому поэту Александру Пушкину, писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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