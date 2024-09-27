Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, ВСУ с 13.00 по 15.05 выпустили по Петровскому району Донецка и Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки 14 снарядов того же калибра, включая кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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