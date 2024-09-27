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Нововведения в господдержке экспорта расскажут на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 27.09.2024
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13:18 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/novovvedeniya-1975047017.html
Нововведения в господдержке экспорта расскажут на форуме "Сделано в России"
Нововведения в господдержке экспорта расскажут на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 27.09.2024
Нововведения в господдержке экспорта расскажут на форуме "Сделано в России"
Экспертная сессия "Господдержка экспорта: действующие механизмы и ключевые ориентиры 2025" пройдет 14 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:18
2024-09-27T13:18
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспертная сессия "Господдержка экспорта: действующие механизмы и ключевые ориентиры 2025" пройдет 14 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В ходе сессии бизнесу расскажут об изменениях в программах государственной поддержки экспорта, принятых в 2024 году, а также о планах на 2025 год", - говорится в сообщении.В портфель мер поддержки РЭЦ входит 10 программ объемом финансирования почти 62 миллиарда рублей, которые обеспечивают комплексную поддержку экспортной деятельности малого, среднего и крупного бизнеса, как с большим опытом работы на внешнем рынке, так и только делающего первые шаги на экспорт."В этом году РЭЦ и профильные министерства работали над обновлением и совершенствованием действующих программ поддержки, которые доказали свою эффективность на примере сотен отечественных компаний. На форуме подробно разберем каждую меру и все изменения, которые они претерпели или которые ожидаются в дальнейшем", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, его слова приводятся в сообщении.Форум "Сделано в России" пройдет в Москве в Центре международной торговли (Краснопресненская набережная, д. 12). Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте.Трансляцию сессии "Господдержка экспорта: действующие механизмы и ключевые ориентиры 2025" можно будет посмотреть на сайте форума.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, москва
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Москва

Нововведения в господдержке экспорта расскажут на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспертная сессия "Господдержка экспорта: действующие механизмы и ключевые ориентиры 2025" пройдет 14 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В ходе сессии бизнесу расскажут об изменениях в программах государственной поддержки экспорта, принятых в 2024 году, а также о планах на 2025 год", - говорится в сообщении.
В портфель мер поддержки РЭЦ входит 10 программ объемом финансирования почти 62 миллиарда рублей, которые обеспечивают комплексную поддержку экспортной деятельности малого, среднего и крупного бизнеса, как с большим опытом работы на внешнем рынке, так и только делающего первые шаги на экспорт.
"В этом году РЭЦ и профильные министерства работали над обновлением и совершенствованием действующих программ поддержки, которые доказали свою эффективность на примере сотен отечественных компаний. На форуме подробно разберем каждую меру и все изменения, которые они претерпели или которые ожидаются в дальнейшем", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, его слова приводятся в сообщении.
Форум "Сделано в России" пройдет в Москве в Центре международной торговли (Краснопресненская набережная, д. 12). Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте.
Трансляцию сессии "Господдержка экспорта: действующие механизмы и ключевые ориентиры 2025" можно будет посмотреть на сайте форума.
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