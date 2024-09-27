https://ria.ru/20240927/novoshakhtinsk-1974964363.html

Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника

Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 27.09.2024

Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника

Еще два БПЛА уничтожено возле Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T00:24

2024-09-27T00:24

2024-09-27T01:10

специальная военная операция на украине

новошахтинск

василий голубев

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА уничтожено возле Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. На данный момент возле Новошахтинска уничтожено еще два БПЛА. По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974837474.html

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, василий голубев, ростовская область, происшествия