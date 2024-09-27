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Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 27.09.2024 (обновлено: 01:10 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/novoshakhtinsk-1974964363.html
Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника
Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 27.09.2024
Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника
Еще два БПЛА уничтожено возле Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:24
2024-09-27T01:10
специальная военная операция на украине
новошахтинск
василий голубев
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА уничтожено возле Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. На данный момент возле Новошахтинска уничтожено еще два БПЛА. По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974837474.html
новошахтинск
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новошахтинск, василий голубев, ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Василий Голубев, Ростовская область, Происшествия
Возле Новошахтинска Ростовской области уничтожили еще два беспилотника

Голубев: возле Новошахтинска Ростовской области сбили еще два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА уничтожено возле Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. На данный момент возле Новошахтинска уничтожено еще два БПЛА. По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскВасилий ГолубевРостовская областьПроисшествия
 
 
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