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Разведчики рассказали об освобождении Новогродовки в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/novogrodovka-1974973979.html
Разведчики рассказали об освобождении Новогродовки в ДНР
Разведчики рассказали об освобождении Новогродовки в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
Разведчики рассказали об освобождении Новогродовки в ДНР
Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Центр" выявили местонахождение подразделений и техники ВСУ в городе Новогродовка в ДНР,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:06
2024-09-27T05:06
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Центр" выявили местонахождение подразделений и техники ВСУ в городе Новогродовка в ДНР, переданные артиллерии координаты помогли вскрыть оборону ВСУ и стремительно овладеть Новогродовкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщали в Минобороны 8 сентября. "Поступил приказ на взятие Новогродовки. Наша цель была - разведывательные действия - выставить наблюдательные посты, определить местонахождение противника, заходы техники – с какой стороны, какого направления, как передвигаются, какое время. Заходили мы со стороны Желанного", - рассказал командир разведывательной группы с позывным "Писарь". С его слов, задача выявить координаты противника была выполнена успешно, и по ним были нанесены удары. "Точки были выявлены, которые помогли артиллерии и миномётке отработать по ним, чтобы создать более комфортный заход штурмовых групп, которые продолжали штурм. Также поступала и нам боевая задача в плане того, что надо было скрытно, незаметно пройти, зайти с тыла врага и обезвредить боевую точку, что было выполнено удачно, без потерь", - рассказал "Писарь". Разведчики рассказали, что занимаются огневыми налетами в тылу ВСУ, что помогает штурмовикам при освобождении территории ДНР. "Происходят налеты, так скажем. Им (ВСУ - ред.) закрепиться не дают. И берут в плен. Тем самым они не успевают закрепиться - их бьют, вытесняют. Выявляем, находим противника. Где у них, так скажем, склады хранения боекомплекта, живой силы, техника, и она быстро поражается. И поэтому враг не успевает ничего сделать. (Действуем – ред.) и в тылу, и ближнем, и воздушной разведкой, а также ДРГ", - рассказал разведчик с позывным "Рубаха".
https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974972566.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
Разведчики рассказали об освобождении Новогродовки в ДНР

Разведчики группировки войск "Центр" рассказали об освобождении Новогродовки

© РИА НовостиГород Новогродовка в ДНР
Город Новогродовка в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости
Город Новогродовка в ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Центр" выявили местонахождение подразделений и техники ВСУ в городе Новогродовка в ДНР, переданные артиллерии координаты помогли вскрыть оборону ВСУ и стремительно овладеть Новогродовкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщали в Минобороны 8 сентября.
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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"Поступил приказ на взятие Новогродовки. Наша цель была - разведывательные действия - выставить наблюдательные посты, определить местонахождение противника, заходы техники – с какой стороны, какого направления, как передвигаются, какое время. Заходили мы со стороны Желанного", - рассказал командир разведывательной группы с позывным "Писарь".
С его слов, задача выявить координаты противника была выполнена успешно, и по ним были нанесены удары.
"Точки были выявлены, которые помогли артиллерии и миномётке отработать по ним, чтобы создать более комфортный заход штурмовых групп, которые продолжали штурм. Также поступала и нам боевая задача в плане того, что надо было скрытно, незаметно пройти, зайти с тыла врага и обезвредить боевую точку, что было выполнено удачно, без потерь", - рассказал "Писарь".
Разведчики рассказали, что занимаются огневыми налетами в тылу ВСУ, что помогает штурмовикам при освобождении территории ДНР.
"Происходят налеты, так скажем. Им (ВСУ - ред.) закрепиться не дают. И берут в плен. Тем самым они не успевают закрепиться - их бьют, вытесняют. Выявляем, находим противника. Где у них, так скажем, склады хранения боекомплекта, живой силы, техника, и она быстро поражается. И поэтому враг не успевает ничего сделать. (Действуем – ред.) и в тылу, и ближнем, и воздушной разведкой, а также ДРГ", - рассказал разведчик с позывным "Рубаха".
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