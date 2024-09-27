https://ria.ru/20240927/novak-1975015927.html
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования - РИА Новости, 27.09.2024
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования
Заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:14
2024-09-27T11:14
2024-09-27T11:15
экономика
цены на нефть
россия
экваториальная гвинея
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо Экваториальной Гвинеи обсудили поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в республику, сообщается на сайте кабмина. "Стороны обсудили возможности расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия и его перспективные направления, в том числе поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в страну", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974831446.html
россия
экваториальная гвинея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_92:0:812:540_1920x0_80_0_0_a4221ba36256e1ef551d00ad69aac567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, экваториальная гвинея, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Экваториальная Гвинея, Александр Новак
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования
Новак и министр Экваториальной Гвинеи обсудили поставки оборудования из России