https://ria.ru/20240927/novak-1975015927.html

Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования

Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования - РИА Новости, 27.09.2024

Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования

Заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:14

2024-09-27T11:14

2024-09-27T11:15

экономика

цены на нефть

россия

экваториальная гвинея

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо Экваториальной Гвинеи обсудили поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в республику, сообщается на сайте кабмина. "Стороны обсудили возможности расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия и его перспективные направления, в том числе поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в страну", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240926/peskov-1974831446.html

россия

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экономика, цены на нефть, россия, экваториальная гвинея, александр новак