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Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования - РИА Новости, 27.09.2024
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11:14 27.09.2024 (обновлено: 11:15 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/novak-1975015927.html
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования - РИА Новости, 27.09.2024
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования
Заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:14
2024-09-27T11:15
экономика
цены на нефть
россия
экваториальная гвинея
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо Экваториальной Гвинеи обсудили поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в республику, сообщается на сайте кабмина. "Стороны обсудили возможности расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия и его перспективные направления, в том числе поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в страну", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974831446.html
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экономика, цены на нефть, россия, экваториальная гвинея, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Экваториальная Гвинея, Александр Новак
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили поставки российского оборудования

Новак и министр Экваториальной Гвинеи обсудили поставки оборудования из России

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо Экваториальной Гвинеи обсудили поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в республику, сообщается на сайте кабмина.
"Стороны обсудили возможности расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия и его перспективные направления, в том числе поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в страну", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Песков рассказал о потенциале отношений с Экваториальной Гвинеей
26 сентября, 13:11
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЭкваториальная ГвинеяАлександр Новак
 
 
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