https://ria.ru/20240927/novak-1974995677.html

Новак объяснил снижение мировых цен на нефть

Новак объяснил снижение мировых цен на нефть - РИА Новости, 27.09.2024

Новак объяснил снижение мировых цен на нефть

Текущее снижение мировых цен на нефть вызвано новостями о предпосылках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:52

2024-09-27T09:52

2024-09-27T09:52

экономика

цены на нефть

ближний восток

россия

москва

александр новак

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Текущее снижение мировых цен на нефть вызвано новостями о предпосылках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Мировые цены на нефть значительно снизились в четверг. По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,5% - до 71,09 доллара за баррель. "Спрогнозировать цены никто не может, рынок же. Это подвержено влиянию разных факторов, в том числе всевозможных слухов. Вчерашнее снижение, я думаю, было на новостях о том, что какие-то предпосылки мирного урегулирования на Ближнем Востоке там прозвучали. Поэтому цены реагируют на эти вещи", - рассказал Новак журналистам в кулуарах РЭН-2024. С начала недели нефть марки Brent подешевела на 3,81%, WTI - на 6,1%. Утром в пятницу декабрьские фьючерсы на Brent торговались около 70,88 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI - около 67,53 доллара. А в середине сентября баррель Brent опускался ниже 69 долларов впервые с начала декабря 2021 года. Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, ближний восток, россия, москва, александр новак, brent, wti (нефть)