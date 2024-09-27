Новак объяснил снижение мировых цен на нефть
Новак: снижение цен на нефть вызвано новостями о переговорах на Ближнем Востоке
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Текущее снижение мировых цен на нефть вызвано новостями о предпосылках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Мировые цены на нефть значительно снизились в четверг. По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,5% - до 71,09 доллара за баррель.
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"Спрогнозировать цены никто не может, рынок же. Это подвержено влиянию разных факторов, в том числе всевозможных слухов. Вчерашнее снижение, я думаю, было на новостях о том, что какие-то предпосылки мирного урегулирования на Ближнем Востоке там прозвучали. Поэтому цены реагируют на эти вещи", - рассказал Новак журналистам в кулуарах РЭН-2024.
С начала недели нефть марки Brent подешевела на 3,81%, WTI - на 6,1%. Утром в пятницу декабрьские фьючерсы на Brent торговались около 70,88 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI - около 67,53 доллара. А в середине сентября баррель Brent опускался ниже 69 долларов впервые с начала декабря 2021 года.
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