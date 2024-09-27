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Новак объяснил снижение мировых цен на нефть - РИА Новости, 27.09.2024
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09:52 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/novak-1974995677.html
Новак объяснил снижение мировых цен на нефть
Новак объяснил снижение мировых цен на нефть - РИА Новости, 27.09.2024
Новак объяснил снижение мировых цен на нефть
Текущее снижение мировых цен на нефть вызвано новостями о предпосылках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:52
2024-09-27T09:52
экономика
цены на нефть
ближний восток
россия
москва
александр новак
brent
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Текущее снижение мировых цен на нефть вызвано новостями о предпосылках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Мировые цены на нефть значительно снизились в четверг. По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,5% - до 71,09 доллара за баррель. "Спрогнозировать цены никто не может, рынок же. Это подвержено влиянию разных факторов, в том числе всевозможных слухов. Вчерашнее снижение, я думаю, было на новостях о том, что какие-то предпосылки мирного урегулирования на Ближнем Востоке там прозвучали. Поэтому цены реагируют на эти вещи", - рассказал Новак журналистам в кулуарах РЭН-2024. С начала недели нефть марки Brent подешевела на 3,81%, WTI - на 6,1%. Утром в пятницу декабрьские фьючерсы на Brent торговались около 70,88 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI - около 67,53 доллара. А в середине сентября баррель Brent опускался ниже 69 долларов впервые с начала декабря 2021 года. Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html
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экономика, цены на нефть, ближний восток, россия, москва, александр новак, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, Ближний Восток, Россия, Москва, Александр Новак, Brent, WTI (нефть)
Новак объяснил снижение мировых цен на нефть

Новак: снижение цен на нефть вызвано новостями о переговорах на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Текущее снижение мировых цен на нефть вызвано новостями о предпосылках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Мировые цены на нефть значительно снизились в четверг. По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,5% - до 71,09 доллара за баррель.
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"Спрогнозировать цены никто не может, рынок же. Это подвержено влиянию разных факторов, в том числе всевозможных слухов. Вчерашнее снижение, я думаю, было на новостях о том, что какие-то предпосылки мирного урегулирования на Ближнем Востоке там прозвучали. Поэтому цены реагируют на эти вещи", - рассказал Новак журналистам в кулуарах РЭН-2024.
С начала недели нефть марки Brent подешевела на 3,81%, WTI - на 6,1%. Утром в пятницу декабрьские фьючерсы на Brent торговались около 70,88 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI - около 67,53 доллара. А в середине сентября баррель Brent опускался ниже 69 долларов впервые с начала декабря 2021 года.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЦены на нефтьБлижний ВостокРоссияМоскваАлександр НовакBrentWTI (нефть)
 
 
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