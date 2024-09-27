https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html

Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году

Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2024

Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году

Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:47

2024-09-27T09:47

2024-09-27T09:47

экономика

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Оценки есть, примерно 35 миллионов тонн", - ответил он в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) журналистам на вопрос о прогнозе экспорта СПГ из России в 2024 году. В прошлом году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырастет примерно на 6%. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, александр новак