https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2024
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году
Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:47
2024-09-27T09:47
2024-09-27T09:47
экономика
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Оценки есть, примерно 35 миллионов тонн", - ответил он в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) журналистам на вопрос о прогнозе экспорта СПГ из России в 2024 году. В прошлом году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырастет примерно на 6%. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html
https://ria.ru/20240926/novak-1974938705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, александр новак
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году
Новак: экспорт СПГ из России в 2024 году вырастет на шесть процентов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Оценки есть, примерно 35 миллионов тонн", - ответил он в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) журналистам на вопрос о прогнозе экспорта СПГ из России в 2024 году.
В прошлом году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырастет примерно на 6%.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.