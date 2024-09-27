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Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2024
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09:47 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2024
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году
Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:47
2024-09-27T09:47
экономика
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Оценки есть, примерно 35 миллионов тонн", - ответил он в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) журналистам на вопрос о прогнозе экспорта СПГ из России в 2024 году. В прошлом году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырастет примерно на 6%. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html
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экономика, россия, москва, александр новак
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак
Новак рассказал о росте экспорта СПГ из России в 2024 году

Новак: экспорт СПГ из России в 2024 году вырастет на шесть процентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Оценки есть, примерно 35 миллионов тонн", - ответил он в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) журналистам на вопрос о прогнозе экспорта СПГ из России в 2024 году.
Рабочий на пункте подготовки нефти - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Новак рассказал о росте добычи нефти
Вчера, 09:35
В прошлом году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырастет примерно на 6%.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Новак сообщил о планах России по добыче газа на 2024 год
26 сентября, 19:41
 
ЭкономикаРоссияМоскваАлександр Новак
 
 
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