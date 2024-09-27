https://ria.ru/20240927/norvegija-1975083312.html

Норвегия изменила правила для беженцев с Украины

Норвегия изменила правила для беженцев с Украины - РИА Новости, 27.09.2024

Норвегия изменила правила для беженцев с Украины

Власти Норвегии изменяют правила для беженцев из тех областей Украины, которые норвежский директорат по делам иностранцев считает безопасными, в результате чего РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:27

2024-09-27T15:27

2024-09-27T15:35

в мире

украина

норвегия

ровненская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947586233_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_36b64abf76c5f01da4869d4ff015aaeb.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Норвегии изменяют правила для беженцев из тех областей Украины, которые норвежский директорат по делам иностранцев считает безопасными, в результате чего они больше не смогут рассчитывать на коллективную защиту. "С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта директората по делам иностранцев. Согласно сообщению, в настоящее время безопасными считаются Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области. Теперь, если гражданин Украины из указанных областей подает прошение об убежище, то норвежские власти будут рассматривать его в соответствии с правилами о предоставлении защиты в индивидуальном порядке. В сообщении подчеркивается, что для получения защиты в индивидуальном порядке предъявляются значительно более высокие требования, чем для получения коллективной защиты. В конце прошлого года правительство сообщило, что принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев из Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной.

https://ria.ru/20240921/bezhentsy-1973989394.html

https://ria.ru/20240602/norvegiya-1950012804.html

украина

норвегия

ровненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, норвегия, ровненская область