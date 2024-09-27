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Норвегия изменила правила для беженцев с Украины - РИА Новости, 27.09.2024
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15:27 27.09.2024 (обновлено: 15:35 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/norvegija-1975083312.html
Норвегия изменила правила для беженцев с Украины
Норвегия изменила правила для беженцев с Украины - РИА Новости, 27.09.2024
Норвегия изменила правила для беженцев с Украины
Власти Норвегии изменяют правила для беженцев из тех областей Украины, которые норвежский директорат по делам иностранцев считает безопасными, в результате чего РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:27
2024-09-27T15:35
в мире
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норвегия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Норвегии изменяют правила для беженцев из тех областей Украины, которые норвежский директорат по делам иностранцев считает безопасными, в результате чего они больше не смогут рассчитывать на коллективную защиту. "С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта директората по делам иностранцев. Согласно сообщению, в настоящее время безопасными считаются Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области. Теперь, если гражданин Украины из указанных областей подает прошение об убежище, то норвежские власти будут рассматривать его в соответствии с правилами о предоставлении защиты в индивидуальном порядке. В сообщении подчеркивается, что для получения защиты в индивидуальном порядке предъявляются значительно более высокие требования, чем для получения коллективной защиты. В конце прошлого года правительство сообщило, что принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев из Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной.
https://ria.ru/20240921/bezhentsy-1973989394.html
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в мире, украина, норвегия, ровненская область
В мире, Украина, Норвегия, Ровненская область
Норвегия изменила правила для беженцев с Украины

В Норвегии изменят правила для беженцев из безопасных областей Украины

© iStock.com / EkelyОсло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© iStock.com / Ekely
Осло, Норвегия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Норвегии изменяют правила для беженцев из тех областей Украины, которые норвежский директорат по делам иностранцев считает безопасными, в результате чего они больше не смогут рассчитывать на коллективную защиту.
"С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта директората по делам иностранцев. Согласно сообщению, в настоящее время безопасными считаются Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области.
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Теперь, если гражданин Украины из указанных областей подает прошение об убежище, то норвежские власти будут рассматривать его в соответствии с правилами о предоставлении защиты в индивидуальном порядке. В сообщении подчеркивается, что для получения защиты в индивидуальном порядке предъявляются значительно более высокие требования, чем для получения коллективной защиты.
В конце прошлого года правительство сообщило, что принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев из Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной.
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