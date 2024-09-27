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Нидерланды передали Украине старые истребители F-16 - РИА Новости, 27.09.2024
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19:11 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/niderlandy-1975163551.html
Нидерланды передали Украине старые истребители F-16
Нидерланды передали Украине старые истребители F-16 - РИА Новости, 27.09.2024
Нидерланды передали Украине старые истребители F-16
Нидерланды вывели из эксплуатации старые истребители F-16, они получат новую жизнь на Украине, заявил в пятницу министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:11
2024-09-27T19:11
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ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Нидерланды вывели из эксплуатации старые истребители F-16, они получат новую жизнь на Украине, заявил в пятницу министр обороны страны Рубен Брекелманс. "В Нидерландах состоялся прощальный полет культового F-16. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии", - написал Брекелманс в соцсети Х. Ранее сообщалось, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов выведут из эксплуатации все старые истребители F-16 и заменят их на более новые F-35. Старые F-16 Гаага ранее решила отдать Украине. Всего страна обещала передать Киеву 24 самолета F-16, однако власти королевства не разглашали информацию о том, сколько на данный момент F-16 они отправили Украине. Минобороны Нидерландов также планировало направить 18 таких истребителей в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нидерланды, гаага, нато, f-16, f-35
В мире, Украина, Нидерланды, Гаага, НАТО, F-16, F-35
Нидерланды передали Украине старые истребители F-16

Минобороны Нидерландов: самолеты F-16 получат новую жизнь на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
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ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Нидерланды вывели из эксплуатации старые истребители F-16, они получат новую жизнь на Украине, заявил в пятницу министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"В Нидерландах состоялся прощальный полет культового F-16. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии", - написал Брекелманс в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов выведут из эксплуатации все старые истребители F-16 и заменят их на более новые F-35. Старые F-16 Гаага ранее решила отдать Украине. Всего страна обещала передать Киеву 24 самолета F-16, однако власти королевства не разглашали информацию о том, сколько на данный момент F-16 они отправили Украине.
Минобороны Нидерландов также планировало направить 18 таких истребителей в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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