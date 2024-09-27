https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html

Нетаньяху назвал условие для прекращения бомбардировок Ливана

Нетаньяху назвал условие для прекращения бомбардировок Ливана - РИА Новости, 27.09.2024

Нетаньяху назвал условие для прекращения бомбардировок Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с трибуны ООН, дал понять, что Израиль не прекратит атаковать ливанское движение "Хезболлах", пока оно не... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:00

2024-09-27T19:00

2024-09-27T19:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с трибуны ООН, дал понять, что Израиль не прекратит атаковать ливанское движение "Хезболлах", пока оно не отойдет к северу от израильской границы в соответствии с резолюцией СБ ООН, чтобы жители севера Израиля смогли вернуться в свои дома. Премьер Израиля назвал "Хезболлах" очень сильной террористической организацией, у которой нет аналогов в современном мире, напомнив, что боевики этой организации "убили больше американцев и французов, чем любая другая террористическая группировка, за исключением" Аль-Каиды* (запрещена в РФ). "Израиль также обязан победить "Хезболлах" в Ливане... мы не успокоимся, пока наши граждане благополучно не вернутся в свои дома и у нас не будет на границе армии террористов, которая может прийти и устроить новую резню, подобную той, что произошла 7 октября 2023 года", - заявил Нетаньяху. Нетаньяху напомнил всему миру, что на следующий день после 7 октября "Хезболлах" начала ежедневно обстреливать северный районы Израиля, вынудив десятки тысяч жителей эвакуироваться и превратив города на севере Израиля в "города-призраки". "В течение 18 лет "Хезболлах" отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН 1701, которая обязывает ее отодвинуть свои силы от нашей границы. Вместо этого, "Хезболлах" обосновалась прямо у нашей границы. Они построили туннели для проникновения в наши населенные пункты и запустили тысячи ракет... У Израиля нет выбора, и у нас есть полное право устранить эту угрозу и позволить нашим гражданам безопасно вернуться домой, и это именно то, что мы делаем", - подчеркнул Нетаньяху. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240808/izrail-1964826947.html

https://ria.ru/20240920/netanyakhu-1973863224.html

https://ria.ru/20240927/oon-1975120497.html

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