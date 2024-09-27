https://ria.ru/20240927/natsproekty-1975087403.html

Мазур: более 77 млрд рублей направили на нацпроекты в Томской области

Мазур: более 77 млрд рублей направили на нацпроекты в Томской области - РИА Новости, 27.09.2024

Мазур: более 77 млрд рублей направили на нацпроекты в Томской области

Более 77 миллиардов рублей направлено на реализацию национальных проектов в Томской области в 2019-2024 годы: исчезли очереди в детские сады, построено четыре... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:39

2024-09-27T15:39

2024-09-27T15:39

томская область

томская область

владимир мазур

анатолий серышев

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ТОМСК, 27 сен - РИА Новости. Более 77 миллиардов рублей направлено на реализацию национальных проектов в Томской области в 2019-2024 годы: исчезли очереди в детские сады, построено четыре школы, увеличилась продолжительность жизни, сообщил губернатор Владимир Мазур. В пятницу полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в режиме видеоконференции провел заседание Совета при полномочном представителе президента, на котором с участием глав регионов рассматривались предварительные итоги пятилетней реализации национальных проектов в регионах Сибири. "У нас 14 национальных проектов реализуется. За период с 2019 по 2024 годы на их реализацию в Томской области было направлено 77,2 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета составили 44,7 миллиарда рублей. Но главное - это, конечно, не деньги. Главное, как подчеркивает президент (России - ред.) Владимир Владимирович Путин, - это люди, их комфорт, безопасность, условия жизни, семейный достаток", - сказал Мазур. Он отметил, что основная часть финансирования была направлена на такие национальные проекты, как "Демография" (13,3 миллиарда рублей), "Здравоохранение" (10 миллиардов), "Жилье и городская среда" (11,8 миллиардов), "Безопасные качественные дороги" (26,5 миллиарда). В частности, губернатор сообщил, что по национальному проекту "Демография" в Томской области было построено 17 детских садов, в результате чего все дети от 3 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием. По нацпроекту "Здравоохранение" с прошлого года работает один из лучших в Сибири хирургический центр онкологического диспансера. По проекту "Образование" построены четыре школы на 4 400 мест, ведется строительство пятой. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе построен новый мост через реку Яя на границе Асиновского и Зырянского районов, отремонтирован коммунальный мост через Томь и 986,8 километра дорог. "Работу по реализации национальных проектов продолжаем. При поддержке президента и аппарата полномочного представителя меняем к лучшему жизнь людей, облик и инфраструктуру территорий", - добавил Мазур.

https://ria.ru/20240926/trebovanija-1974880793.html

https://ria.ru/20240925/tomsk-1974693741.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

томская область, владимир мазур, анатолий серышев