https://ria.ru/20240927/nasilie-1975186176.html

Sky News раскрыл новые подробности дела экс-владельца Harrods о насилии

Sky News раскрыл новые подробности дела экс-владельца Harrods о насилии - РИА Новости, 27.09.2024

Sky News раскрыл новые подробности дела экс-владельца Harrods о насилии

Число женщин, выступивших с обвинениями в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца лондонского... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:52

2024-09-27T22:52

2024-09-27T22:54

в мире

лондон

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число женщин, выступивших с обвинениями в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца лондонского универмага Harrods, достигло 60, сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на адвокатов пострадавших. Ранее сообщалось, что более 30 женщин выступили с обвинениями против Аль-Файеда. "Мы можем подтвердить, что теперь мы представляем интересы 60... в рамках нашего иска, и их число будет увеличиваться… Наш иск приобретает всё более глобальный масштаб", - приводит телеканал заявление адвокатов. Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после её развода, скончался в прошлом году в возрасте 94 лет. Он переехал в Лондон в 1960-х годах. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба "Фулхэм".

https://ria.ru/20240909/kanada-1971689999.html

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в мире, лондон, происшествия