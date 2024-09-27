https://ria.ru/20240927/namenik-1974999448.html

В Москве начался суд над 72-летним американским наемником

В Москве начался суд над 72-летним американским наемником - РИА Новости, 27.09.2024

В Москве начался суд над 72-летним американским наемником

Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела против 72-летнего американца Стефана Хаббарда об участии его в качестве наемника в конфликте на стороне... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:04

2024-09-27T10:04

2024-09-27T13:32

москва

украина

происшествия

московский городской суд

изюм (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела против 72-летнего американца Стефана Хаббарда об участии его в качестве наемника в конфликте на стороне Украины, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Как стало известно во время заседания, гражданин США Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации — Стивен Джеймс Хамберд) — 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он переехал на Украину в 2014 году и жил в городе с женщиной, которую называл женой, позже она его бросила.Американца доставила в Мосгорсуд военная полиция. На заседании прокурор попросила арестовать его на полгода, указав, что Хаббард может скрыться от суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу и продолжить заниматься преступной деятельностью."Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года", — огласила решение судья.По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.В мае 2022 года в Telegram-каналах и СМИ распространилось видеоинтервью с Хаббардом. В нем он заявил, что переехал с супругой в город Изюм (Харьковская область) в 2014 году, а позднее стал свидетелем того, как "украинская армия обстреливала Изюм для пропагандистских целей — чтобы посеять страх среди населения Изюма". Кроме того, мужчина делился мнением, что ВСУ контролируются "иностранными государствами". Обстоятельства записи интервью неизвестны, как и статус американца на тот момент.

https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html

https://ria.ru/20240924/dnr-1974501928.html

москва

украина

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, украина, происшествия, московский городской суд, изюм (город)