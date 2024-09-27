https://ria.ru/20240927/nabiullina-1975060690.html

На Украине заочно предъявили новые обвинения Набиуллиной

На Украине заочно предъявили новые обвинения Набиуллиной - РИА Новости, 27.09.2024

На Украине заочно предъявили новые обвинения Набиуллиной

Офис генерального прокурора Украины в пятницу заочно предъявил новые обвинения главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, говорится в Telegram-канале офиса... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:13

2024-09-27T14:13

2024-09-27T14:13

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины в пятницу заочно предъявил новые обвинения главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, говорится в Telegram-канале офиса Генпрокурора Украины. "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора уведомлено об изменении ранее объявленного подозрения и о новом подозрении главу центрального банка РФ по фактам пособничества в изменении границ территории и государственной границы Украины и пособничества в ведении агрессивной войны", - говорится в сообщении. На Украине Набиуллину обвиняют в том числе в финансировании военных действий и организации деятельности российских банков в регионах, вошедших в состав РФ. В публикации заявляется, что в 2014 году Набиуллина занималась разработкой нормативно-правовых актов, обеспечивших переход банковской системы Крыма под российскую юрисдикцию. Также главе центробанка РФ вменяется деятельность по обходу введенных против России санкций и разработке ответных контрсанкционных мер. В январе 2023 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Набиуллину в попытках изменения госграниц Украины и нарушении конституционного порядка, совершенных должностным лицом. Ранее СБУ и офис Генпрокурора Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950895025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, эльвира набиуллина, служба безопасности украины, в мире