https://ria.ru/20240927/nabiullina-1975060690.html
На Украине заочно предъявили новые обвинения Набиуллиной
На Украине заочно предъявили новые обвинения Набиуллиной - РИА Новости, 27.09.2024
На Украине заочно предъявили новые обвинения Набиуллиной
Офис генерального прокурора Украины в пятницу заочно предъявил новые обвинения главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, говорится в Telegram-канале офиса... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:13
2024-09-27T14:13
2024-09-27T14:13
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины в пятницу заочно предъявил новые обвинения главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, говорится в Telegram-канале офиса Генпрокурора Украины. "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора уведомлено об изменении ранее объявленного подозрения и о новом подозрении главу центрального банка РФ по фактам пособничества в изменении границ территории и государственной границы Украины и пособничества в ведении агрессивной войны", - говорится в сообщении. На Украине Набиуллину обвиняют в том числе в финансировании военных действий и организации деятельности российских банков в регионах, вошедших в состав РФ. В публикации заявляется, что в 2014 году Набиуллина занималась разработкой нормативно-правовых актов, обеспечивших переход банковской системы Крыма под российскую юрисдикцию. Также главе центробанка РФ вменяется деятельность по обходу введенных против России санкций и разработке ответных контрсанкционных мер. В январе 2023 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Набиуллину в попытках изменения госграниц Украины и нарушении конституционного порядка, совершенных должностным лицом. Ранее СБУ и офис Генпрокурора Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950895025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, эльвира набиуллина, служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, Эльвира Набиуллина, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине заочно предъявили новые обвинения Набиуллиной
На Украине заочно предъявили новые обвинения главе ЦБ России Набиуллиной
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Офис генерального прокурора Украины в пятницу заочно предъявил новые обвинения главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, говорится в Telegram-канале
офиса Генпрокурора Украины.
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора уведомлено об изменении ранее объявленного подозрения и о новом подозрении главу центрального банка РФ по фактам пособничества в изменении границ территории и государственной границы Украины и пособничества в ведении агрессивной войны", - говорится в сообщении.
На Украине Набиуллину обвиняют в том числе в финансировании военных действий и организации деятельности российских банков в регионах, вошедших в состав РФ. В публикации заявляется, что в 2014 году Набиуллина занималась разработкой нормативно-правовых актов, обеспечивших переход банковской системы Крыма под российскую юрисдикцию. Также главе центробанка РФ вменяется деятельность по обходу введенных против России санкций и разработке ответных контрсанкционных мер.
В январе 2023 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Набиуллину в попытках изменения госграниц Украины и нарушении конституционного порядка, совершенных должностным лицом.
Ранее СБУ
и офис Генпрокурора Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.