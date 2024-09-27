https://ria.ru/20240927/myatezh-1975081415.html
Госдума 15 октября рассмотрит проект об ужесточении наказания за мятеж
Госдума 15 октября рассмотрит проект об ужесточении наказания за мятеж - РИА Новости, 27.09.2024
Госдума 15 октября рассмотрит проект об ужесточении наказания за мятеж
Госдума планирует 15 октября рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:16
2024-09-27T15:16
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума планирует 15 октября рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Думой на октябрь, документ доступен в думской электронной базе."О проекте федерального закона № 671359-8 "О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения ответственности за вооруженный мятеж)…15.10.2024", - сказано в документе.Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий.Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974682071.html
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РИА Новости
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Госдума 15 октября рассмотрит проект об ужесточении наказания за мятеж
ГД 15 октября рассмотрит проект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума планирует 15 октября рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Думой на октябрь, документ доступен в думской электронной базе.
"О проекте федерального закона № 671359-8 "О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения ответственности за вооруженный мятеж)…15.10.2024", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ
либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий.
Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.