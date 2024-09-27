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Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
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21:04 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/muftiyat-1975178733.html
Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС
Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС
Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:04
2024-09-27T21:04
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, погибли семь человек. "С тревогой наблюдаем за развернувшейся трагедией на окраине Махачкалы… Горечь утраты близкого человека тяжела для сердца. От лица Муфтията Республики Дагестан выражаем искренние слова соболезнования всем родным и близким жертв трагедии", - говорится в сообщении в Telegram-канале религиозной организации.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Махачкале

© Кадр видео из соцсетейВзрыв на заправке в Дагестане
Взрыв на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв на заправке в Дагестане
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы.
В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, погибли семь человек.
"С тревогой наблюдаем за развернувшейся трагедией на окраине Махачкалы… Горечь утраты близкого человека тяжела для сердца. От лица Муфтията Республики Дагестан выражаем искренние слова соболезнования всем родным и близким жертв трагедии", - говорится в сообщении в Telegram-канале религиозной организации.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации
Вчера, 21:00
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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