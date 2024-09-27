https://ria.ru/20240927/muftiyat-1975178733.html

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших от взрыва на АЗС

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:04

2024-09-27T21:04

2024-09-27T21:04

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, погибли семь человек. "С тревогой наблюдаем за развернувшейся трагедией на окраине Махачкалы… Горечь утраты близкого человека тяжела для сердца. От лица Муфтията Республики Дагестан выражаем искренние слова соболезнования всем родным и близким жертв трагедии", - говорится в сообщении в Telegram-канале религиозной организации.

https://ria.ru/20240927/minzdrav-1975178117.html

махачкала

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале