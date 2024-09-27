https://ria.ru/20240927/moskva-1975965401.html
В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность
В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность
В Москве и Московской области планируют увеличить электроэнергетическую мощность на три гигаватта (ГВт), это сопоставимо с планами африканских стран, заявил мэр РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-27T14:08
2024-09-27T14:08
2024-10-02T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
экономика
москва
московская область (подмосковье)
африка
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930692231_0:206:2049:1358_1920x0_80_0_0_12e50132cdae97c5ab457e862f8929e4.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Москве и Московской области планируют увеличить электроэнергетическую мощность на три гигаватта (ГВт), это сопоставимо с планами африканских стран, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва действительно энергонасыщенный город. Мы с коллегами из Африки сейчас говорили, они предполагают в перспективе увеличить мощности на 3 гигаватта (ГВт). Москва и Московская область как раз должны увеличить примерно на столько же, как и вся Африка. Поэтому можно вообще предположить масштаб этой работы и масштаб задач, которые мы решаем вместе с энергетическим комплексом не только города, но и страны", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975095470.html
москва
московская область (подмосковье)
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930692231_0:14:2049:1550_1920x0_80_0_0_e895d5e74567907f8419cfb8d64274f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, московская область (подмосковье), африка, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Африка, Сергей Собянин