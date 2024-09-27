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В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность - РИА Новости, 02.10.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:08 27.09.2024 (обновлено: 15:19 02.10.2024)
https://ria.ru/20240927/moskva-1975965401.html
В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность
В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность
В Москве и Московской области планируют увеличить электроэнергетическую мощность на три гигаватта (ГВт), это сопоставимо с планами африканских стран, заявил мэр РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-27T14:08
2024-10-02T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
экономика
москва
московская область (подмосковье)
африка
сергей собянин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Москве и Московской области планируют увеличить электроэнергетическую мощность на три гигаватта (ГВт), это сопоставимо с планами африканских стран, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва действительно энергонасыщенный город. Мы с коллегами из Африки сейчас говорили, они предполагают в перспективе увеличить мощности на 3 гигаватта (ГВт). Москва и Московская область как раз должны увеличить примерно на столько же, как и вся Африка. Поэтому можно вообще предположить масштаб этой работы и масштаб задач, которые мы решаем вместе с энергетическим комплексом не только города, но и страны", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975095470.html
москва
московская область (подмосковье)
африка
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экономика, москва, московская область (подмосковье), африка, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Африка, Сергей Собянин

В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Собянин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Москве и Московской области планируют увеличить электроэнергетическую мощность на три гигаватта (ГВт), это сопоставимо с планами африканских стран, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва действительно энергонасыщенный город. Мы с коллегами из Африки сейчас говорили, они предполагают в перспективе увеличить мощности на 3 гигаватта (ГВт). Москва и Московская область как раз должны увеличить примерно на столько же, как и вся Африка. Поэтому можно вообще предположить масштаб этой работы и масштаб задач, которые мы решаем вместе с энергетическим комплексом не только города, но и страны", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
МЦД в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
27 сентября, 15:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкономикаМоскваМосковская область (Подмосковье)АфрикаСергей Собянин
 
 
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