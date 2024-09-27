https://ria.ru/20240927/moskva-1975965401.html

В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность

В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность - РИА Новости, 02.10.2024

В Москве и области планируют увеличить электроэнергетическую мощность

В Москве и Московской области планируют увеличить электроэнергетическую мощность на три гигаватта (ГВт), это сопоставимо с планами африканских стран, заявил мэр РИА Новости, 02.10.2024

2024-09-27T14:08

2024-09-27T14:08

2024-10-02T15:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

экономика

москва

московская область (подмосковье)

африка

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930692231_0:206:2049:1358_1920x0_80_0_0_12e50132cdae97c5ab457e862f8929e4.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Москве и Московской области планируют увеличить электроэнергетическую мощность на три гигаватта (ГВт), это сопоставимо с планами африканских стран, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва действительно энергонасыщенный город. Мы с коллегами из Африки сейчас говорили, они предполагают в перспективе увеличить мощности на 3 гигаватта (ГВт). Москва и Московская область как раз должны увеличить примерно на столько же, как и вся Африка. Поэтому можно вообще предположить масштаб этой работы и масштаб задач, которые мы решаем вместе с энергетическим комплексом не только города, но и страны", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975095470.html

москва

московская область (подмосковье)

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, московская область (подмосковье), африка, сергей собянин