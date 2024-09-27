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Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ - РИА Новости, 02.10.2024
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14:05 27.09.2024 (обновлено: 15:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20240927/moskva-1975964971.html
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ - РИА Новости, 02.10.2024
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-27T14:05
2024-10-02T15:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
россети
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня вместе с Министерством энергетики, правительством Российской Федерации, Россетями, Системным оператором работаем вместе над стратегией развития энергетического комплекса страны, видя в этом свою прямую заинтересованность", - сказал Собянин. По его словам, в значительной степени город выбрал ресурс энергоэффективности, поэтому, если не предпринимать никакие меры, существует риск дефицита электроэнергии в ближайшие пять лет.
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москва, сергей собянин, россети
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Россети

Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса России, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня вместе с Министерством энергетики, правительством Российской Федерации, Россетями, Системным оператором работаем вместе над стратегией развития энергетического комплекса страны, видя в этом свою прямую заинтересованность", - сказал Собянин.
По его словам, в значительной степени город выбрал ресурс энергоэффективности, поэтому, если не предпринимать никакие меры, существует риск дефицита электроэнергии в ближайшие пять лет.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинРоссети
 
 
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