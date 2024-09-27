https://ria.ru/20240927/moskva-1975964971.html
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ - РИА Новости, 02.10.2024
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ
Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-27T14:05
2024-09-27T14:05
2024-10-02T15:20
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня вместе с Министерством энергетики, правительством Российской Федерации, Россетями, Системным оператором работаем вместе над стратегией развития энергетического комплекса страны, видя в этом свою прямую заинтересованность", - сказал Собянин. По его словам, в значительной степени город выбрал ресурс энергоэффективности, поэтому, если не предпринимать никакие меры, существует риск дефицита электроэнергии в ближайшие пять лет.
https://ria.ru/20240926/moskva-1974823003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, россети
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Россети