https://ria.ru/20240927/moskva-1975964971.html

Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ

Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ - РИА Новости, 02.10.2024

Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса РФ

Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024

2024-09-27T14:05

2024-09-27T14:05

2024-10-02T15:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

россети

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Москвы включены в работу над стратегией развития энергокомплекса России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня вместе с Министерством энергетики, правительством Российской Федерации, Россетями, Системным оператором работаем вместе над стратегией развития энергетического комплекса страны, видя в этом свою прямую заинтересованность", - сказал Собянин. По его словам, в значительной степени город выбрал ресурс энергоэффективности, поэтому, если не предпринимать никакие меры, существует риск дефицита электроэнергии в ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20240926/moskva-1974823003.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, россети