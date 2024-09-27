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На востоке Москвы обустроят удобные пешеходные маршруты - РИА Новости, 27.09.2024
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На востоке Москвы обустроят удобные пешеходные маршруты
На востоке Москвы обустроят удобные пешеходные маршруты - РИА Новости, 27.09.2024
На востоке Москвы обустроят удобные пешеходные маршруты
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству удобных пешеходных и транспортных маршрутов между станцией МЦД-3 "Перово", метро и... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:52
2024-09-27T09:52
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству удобных пешеходных и транспортных маршрутов между станцией МЦД-3 "Перово", метро и МЦК "Шоссе Энтузиастов" на востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - обеспечить пешеходную и транспортную доступность станций и значимых объектов, которые располагаются рядом, это - медицинский центр, больница, поликлиника, несколько школ. В границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках работ расширяют тротуары и меняют их покрытие общей площадью 47,3 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложат 42 тысячи "квадратов" асфальта, организуют парковки почти на 250 машино-мест, установят 17 остановок общественного транспорта с беспроводной связью и зарядными слотами. "Проводим модернизацию системы освещения в этом районе, территории возле транспортных объектов будут освещать более 160 фонарей и 345 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем 75 опорами контрастного освещения. Обновим семь детских площадок и три существующие площадки с турниками для воркаута, дополнительно сделаем три новые - для баскетбола, текбола и размещения уличных тренажеров", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что на улице Плеханова благоустроят сквер, а для подростков и молодежи сделают бетонный памп-трек площадью 450 квадратных метров с элементами скейт-парка. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станций разобьют более 71 тысячи квадратных метров газона и свыше 1 тысячи "квадратов" цветников. Осенью планируется высадить более 60 лип и кленов, 4,1 тысячи кустарников.
https://ria.ru/20240417/moskva-1940537393.html
https://ria.ru/20240708/moskva-1958183673.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)

На востоке Москвы обустроят удобные пешеходные маршруты

© пресс-служба мэра и правительства МосквыМежду станциями Перово МЦД-3, метро и Шоссе Энтузиастов МЦК проложат удобные маршруты
Между станциями Перово МЦД-3, метро и Шоссе Энтузиастов МЦК проложат удобные маршруты - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© пресс-служба мэра и правительства Москвы
Между станциями Перово МЦД-3, метро и Шоссе Энтузиастов МЦК проложат удобные маршруты
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству удобных пешеходных и транспортных маршрутов между станцией МЦД-3 "Перово", метро и МЦК "Шоссе Энтузиастов" на востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - обеспечить пешеходную и транспортную доступность станций и значимых объектов, которые располагаются рядом, это - медицинский центр, больница, поликлиника, несколько школ. В границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что в рамках работ расширяют тротуары и меняют их покрытие общей площадью 47,3 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложат 42 тысячи "квадратов" асфальта, организуют парковки почти на 250 машино-мест, установят 17 остановок общественного транспорта с беспроводной связью и зарядными слотами.
"Проводим модернизацию системы освещения в этом районе, территории возле транспортных объектов будут освещать более 160 фонарей и 345 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем 75 опорами контрастного освещения. Обновим семь детских площадок и три существующие площадки с турниками для воркаута, дополнительно сделаем три новые - для баскетбола, текбола и размещения уличных тренажеров", - подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что на улице Плеханова благоустроят сквер, а для подростков и молодежи сделают бетонный памп-трек площадью 450 квадратных метров с элементами скейт-парка.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станций разобьют более 71 тысячи квадратных метров газона и свыше 1 тысячи "квадратов" цветников. Осенью планируется высадить более 60 лип и кленов, 4,1 тысячи кустарников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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