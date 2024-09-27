https://ria.ru/20240927/mordoviya-1975129272.html
Мордовия расширяет взаимодействие с китайской провинцией Аньхой
Мордовия расширяет взаимодействие с китайской провинцией Аньхой - РИА Новости, 27.09.2024
Мордовия расширяет взаимодействие с китайской провинцией Аньхой
Делегация Мордовии расширяет сотрудничество с китайской провинцией Аньхой, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:28
2024-09-27T17:28
2024-09-27T17:28
республика мордовия
аньхой
китай
россия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Делегация Мордовии расширяет сотрудничество с китайской провинцией Аньхой, сообщает пресс-служба главы российского региона. Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым находится в КНР с бизнес-миссией, которая продлится с 25 по 28 сентября. "Делегация региона 27 сентября побывала в провинции Аньхой в восточном Китае. Это крупный центр металлургии, автомобилестроения, фармацевтики и туризма с населением свыше 60 миллионов человек. Провинция - лидер по росту промышленного производства в стране. Мордовию и Аньхой с 2016 года связывает соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. С делегацией республики встретился вице-губернатор провинции Сунь Юн. Были намечены основные направления взаимных интересов, обсуждалась дальнейшая совместная работа в формате "Волга-Янцзы". Кроме того, была достигнута договоренность об участии Мордовии во Всемирной конференции по развитию промышленности в Хэфее. "Будем расширять связи в промышленности и науке, образовании и молодежной политике, культуре и туризме. Такие встречи важны для налаживания прямого межрегионального взаимодействия", - приводятся в сообщении слова Здунова. Делегация Мордовии также посетила производственные мощности автомобилестроительного холдинга JAC Motors в Хэфее. В России китайский автогигант JAC Motors активно работает с 2022 года, когда рынок покинули недружественные компании. Сейчас по объёму экспорта в РФ они - первые среди китайских автомобилестроителей. "Делегация Мордовии осмотрела производственную линейку – много моделей, интересных для малого бизнеса, сельхозпроизводителей, строителей. После осмотра состоялось обсуждение перспектив сотрудничества с руководством компании. Был представлен промышленный и инвестиционный потенциал республики, озвучено предложение рассмотреть особую экономическую зону "Система" для размещения производственных мощностей компании и использовать логистические возможности региона", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240926/mordoviya-1974948615.html
https://ria.ru/20240925/mordoviya-1974705836.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аньхой, китай, россия, артем здунов
Республика Мордовия, Аньхой, Китай, Россия, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Делегация Мордовии расширяет сотрудничество с китайской провинцией Аньхой, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым
находится в КНР
с бизнес-миссией, которая продлится с 25 по 28 сентября.
"Делегация региона 27 сентября побывала в провинции Аньхой в восточном Китае. Это крупный центр металлургии, автомобилестроения, фармацевтики и туризма с населением свыше 60 миллионов человек. Провинция - лидер по росту промышленного производства в стране. Мордовию и Аньхой с 2016 года связывает соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
С делегацией республики встретился вице-губернатор провинции Сунь Юн. Были намечены основные направления взаимных интересов, обсуждалась дальнейшая совместная работа в формате "Волга-Янцзы". Кроме того, была достигнута договоренность об участии Мордовии во Всемирной конференции по развитию промышленности в Хэфее.
"Будем расширять связи в промышленности и науке, образовании и молодежной политике, культуре и туризме. Такие встречи важны для налаживания прямого межрегионального взаимодействия", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Делегация Мордовии также посетила производственные мощности автомобилестроительного холдинга JAC Motors в Хэфее. В России
китайский автогигант JAC Motors активно работает с 2022 года, когда рынок покинули недружественные компании. Сейчас по объёму экспорта в РФ они - первые среди китайских автомобилестроителей.
"Делегация Мордовии осмотрела производственную линейку – много моделей, интересных для малого бизнеса, сельхозпроизводителей, строителей. После осмотра состоялось обсуждение перспектив сотрудничества с руководством компании. Был представлен промышленный и инвестиционный потенциал республики, озвучено предложение рассмотреть особую экономическую зону "Система" для размещения производственных мощностей компании и использовать логистические возможности региона", - отмечается в сообщении.