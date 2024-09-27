https://ria.ru/20240927/mordoviya-1975129272.html

Мордовия расширяет взаимодействие с китайской провинцией Аньхой

Мордовия расширяет взаимодействие с китайской провинцией Аньхой - РИА Новости, 27.09.2024

Мордовия расширяет взаимодействие с китайской провинцией Аньхой

Делегация Мордовии расширяет сотрудничество с китайской провинцией Аньхой, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:28

2024-09-27T17:28

2024-09-27T17:28

республика мордовия

аньхой

китай

россия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Делегация Мордовии расширяет сотрудничество с китайской провинцией Аньхой, сообщает пресс-служба главы российского региона. Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым находится в КНР с бизнес-миссией, которая продлится с 25 по 28 сентября. "Делегация региона 27 сентября побывала в провинции Аньхой в восточном Китае. Это крупный центр металлургии, автомобилестроения, фармацевтики и туризма с населением свыше 60 миллионов человек. Провинция - лидер по росту промышленного производства в стране. Мордовию и Аньхой с 2016 года связывает соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. С делегацией республики встретился вице-губернатор провинции Сунь Юн. Были намечены основные направления взаимных интересов, обсуждалась дальнейшая совместная работа в формате "Волга-Янцзы". Кроме того, была достигнута договоренность об участии Мордовии во Всемирной конференции по развитию промышленности в Хэфее. "Будем расширять связи в промышленности и науке, образовании и молодежной политике, культуре и туризме. Такие встречи важны для налаживания прямого межрегионального взаимодействия", - приводятся в сообщении слова Здунова. Делегация Мордовии также посетила производственные мощности автомобилестроительного холдинга JAC Motors в Хэфее. В России китайский автогигант JAC Motors активно работает с 2022 года, когда рынок покинули недружественные компании. Сейчас по объёму экспорта в РФ они - первые среди китайских автомобилестроителей. "Делегация Мордовии осмотрела производственную линейку – много моделей, интересных для малого бизнеса, сельхозпроизводителей, строителей. После осмотра состоялось обсуждение перспектив сотрудничества с руководством компании. Был представлен промышленный и инвестиционный потенциал республики, озвучено предложение рассмотреть особую экономическую зону "Система" для размещения производственных мощностей компании и использовать логистические возможности региона", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240926/mordoviya-1974948615.html

https://ria.ru/20240925/mordoviya-1974705836.html

аньхой

китай

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аньхой, китай, россия, артем здунов