Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/moldaviya-1975047150.html
Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса
Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса - РИА Новости, 27.09.2024
Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса
Молдавский оппозиционный депутат Василий Боля заявил в Telegram-канале, что направит жалобу в ЦИК страны против президента Майи Санду, которая, по его словам,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:19
2024-09-27T13:19
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
василий боля
игорь гросу
евросоюз
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_57f956c09d548ed54e80baad76b139d4.jpg
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Василий Боля заявил в Telegram-канале, что направит жалобу в ЦИК страны против президента Майи Санду, которая, по его словам, использует административный ресурс в политических целях. "Продолжаю борьбу с наглым и циничным использованием Санду административного ресурса в личных политических целях. Подал жалобу в ЦИК. Может хоть на этот раз избирком выполнит свои прямые обязанности и отреагирует на творимое беззаконие", - написал Боля. По его словам, 20 сентября в сквере Театра оперы и балета Санду провела предвыборный митинг, в котором участвовали государственные служащие, в том числе председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены правительства. Все это происходило в рабочее время. "В то время, как народ республики едва сводит концы с концами, партия власти тратит огромные государственные средства на свою предвыборную агитацию. Да, все предыдущие избирательные кампании партии "Действие и солидарность" сопровождались злоупотреблением админресурсом. Но впервые это делается так беззастенчиво, открыто и массово", - добавил Боля. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. Помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20240927/moldavija-1975011507.html
https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_162982dcfc9248d9b901e84c61b2617d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, василий боля, игорь гросу, евросоюз, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Василий Боля, Игорь Гросу, Евросоюз, Наша партия
Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса

Депутат Боля направит жалобу в ЦИК на использование Санду админресурса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Василий Боля заявил в Telegram-канале, что направит жалобу в ЦИК страны против президента Майи Санду, которая, по его словам, использует административный ресурс в политических целях.
"Продолжаю борьбу с наглым и циничным использованием Санду административного ресурса в личных политических целях. Подал жалобу в ЦИК. Может хоть на этот раз избирком выполнит свои прямые обязанности и отреагирует на творимое беззаконие", - написал Боля.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Молдавская полиция задержала активистов компартии
Вчера, 10:50
По его словам, 20 сентября в сквере Театра оперы и балета Санду провела предвыборный митинг, в котором участвовали государственные служащие, в том числе председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены правительства. Все это происходило в рабочее время.
«
"В то время, как народ республики едва сводит концы с концами, партия власти тратит огромные государственные средства на свою предвыборную агитацию. Да, все предыдущие избирательные кампании партии "Действие и солидарность" сопровождались злоупотреблением админресурсом. Но впервые это делается так беззастенчиво, открыто и массово", - добавил Боля.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. Помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Молдавии прокомментировали выдвижение Санду в президенты
2 сентября, 21:53
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуВасилий БоляИгорь ГросуЕвросоюзНаша партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала