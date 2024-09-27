https://ria.ru/20240927/moldaviya-1975047150.html

Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса

Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса - РИА Новости, 27.09.2024

Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса

Молдавский оппозиционный депутат Василий Боля заявил в Telegram-канале, что направит жалобу в ЦИК страны против президента Майи Санду, которая, по его словам,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:19

2024-09-27T13:19

2024-09-27T13:19

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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Василий Боля заявил в Telegram-канале, что направит жалобу в ЦИК страны против президента Майи Санду, которая, по его словам, использует административный ресурс в политических целях. "Продолжаю борьбу с наглым и циничным использованием Санду административного ресурса в личных политических целях. Подал жалобу в ЦИК. Может хоть на этот раз избирком выполнит свои прямые обязанности и отреагирует на творимое беззаконие", - написал Боля. По его словам, 20 сентября в сквере Театра оперы и балета Санду провела предвыборный митинг, в котором участвовали государственные служащие, в том числе председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены правительства. Все это происходило в рабочее время. "В то время, как народ республики едва сводит концы с концами, партия власти тратит огромные государственные средства на свою предвыборную агитацию. Да, все предыдущие избирательные кампании партии "Действие и солидарность" сопровождались злоупотреблением админресурсом. Но впервые это делается так беззастенчиво, открыто и массово", - добавил Боля. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. Помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240927/moldavija-1975011507.html

https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, василий боля, игорь гросу, евросоюз, наша партия