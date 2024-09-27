Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса
Депутат Боля направит жалобу в ЦИК на использование Санду админресурса
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Василий Боля заявил в Telegram-канале, что направит жалобу в ЦИК страны против президента Майи Санду, которая, по его словам, использует административный ресурс в политических целях.
"Продолжаю борьбу с наглым и циничным использованием Санду административного ресурса в личных политических целях. Подал жалобу в ЦИК. Может хоть на этот раз избирком выполнит свои прямые обязанности и отреагирует на творимое беззаконие", - написал Боля.
По его словам, 20 сентября в сквере Театра оперы и балета Санду провела предвыборный митинг, в котором участвовали государственные служащие, в том числе председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены правительства. Все это происходило в рабочее время.
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"В то время, как народ республики едва сводит концы с концами, партия власти тратит огромные государственные средства на свою предвыборную агитацию. Да, все предыдущие избирательные кампании партии "Действие и солидарность" сопровождались злоупотреблением админресурсом. Но впервые это делается так беззастенчиво, открыто и массово", - добавил Боля.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. Помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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