Рейтинг@Mail.ru
Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/moldaviya-1975014557.html
Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука
Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука - РИА Новости, 27.09.2024
Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:06
2024-09-27T11:06
в мире
молдавия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. Правительство Молдавии 18 сентября инициировало отставку Охладчука, который работал на указанных должностях с 8 ноября 2021 года. "Президент Молдавии постановила: Эдуард Охладчук отправлен в отставку с поста начальника генерального штаба национальной армии, командующего национальной армией. Приказ вступает в силу в момент подписания", - говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента республики. В молдавском минобороны заявили, что у Охладчука завершился срок контракта. При этом представители оппозиции, в частности соцпартии, полагают, что Охладчук "стал неудобен властям". Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20240925/dodon-1974536838.html
https://ria.ru/20240611/nagrady-1952260482.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_55530e8ca0c3479aeaba5232db14c911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука

Глава Молдавии Санду подписала указ об отставке командующего армией Охладчука

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией.
Правительство Молдавии 18 сентября инициировало отставку Охладчука, который работал на указанных должностях с 8 ноября 2021 года.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Додон обвинил Санду в нарушении закона
25 сентября, 09:14
"Президент Молдавии постановила: Эдуард Охладчук отправлен в отставку с поста начальника генерального штаба национальной армии, командующего национальной армией. Приказ вступает в силу в момент подписания", - говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента республики.
В молдавском минобороны заявили, что у Охладчука завершился срок контракта. При этом представители оппозиции, в частности соцпартии, полагают, что Охладчук "стал неудобен властям".
Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии
11 июня, 18:52
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала