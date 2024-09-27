https://ria.ru/20240927/moldaviya-1975014557.html

Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука

Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука - РИА Новости, 27.09.2024

Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:06

2024-09-27T11:06

2024-09-27T11:06

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. Правительство Молдавии 18 сентября инициировало отставку Охладчука, который работал на указанных должностях с 8 ноября 2021 года. "Президент Молдавии постановила: Эдуард Охладчук отправлен в отставку с поста начальника генерального штаба национальной армии, командующего национальной армией. Приказ вступает в силу в момент подписания", - говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента республики. В молдавском минобороны заявили, что у Охладчука завершился срок контракта. При этом представители оппозиции, в частности соцпартии, полагают, что Охладчук "стал неудобен властям". Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20240925/dodon-1974536838.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду