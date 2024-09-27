https://ria.ru/20240927/moldavija-1975095613.html
В оппозиции Молдавии заявили, что вступление в ЕС погубит республику
В оппозиции Молдавии заявили, что вступление в ЕС погубит республику - РИА Новости, 27.09.2024
В оппозиции Молдавии заявили, что вступление в ЕС погубит республику
Вступление Молдавии в Евросоюз погубит республику, поскольку властям следует ориентироваться на интересы государства, заявил лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:48
2024-09-27T15:48
2024-09-27T15:49
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз погубит республику, поскольку властям следует ориентироваться на интересы государства, заявил лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. "За привлекательной оберткой ЕС скрывается разваливающееся объединение, которое уже с трудом можно назвать союзом. За фасадом благополучия остаются нарастающие разногласия стран-участниц, не говоря уже о трещащей по швам экономике некоторых "адептов" Евросоюза, которые только потеряли от евроинтеграции. Вступление в ЕС сегодня — губительно для Молдовы. Оно равно разорению и уничтожению собственной идентичности", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, европейцы имеют "преимущества" в виде завышенных цен, невыполняемых социальных гарантий, дорогих услугах, в том числе и необходимых, как, например, медицинские. "Все это на фоне фактического притеснения традиционных ценностей, нивелирования значимости института семьи, обесценивания веры. Выбирая будущее для республики, нам, гражданам, следует ориентироваться в первую очередь на собственные потребности. Мы видим, что все связанные с евроинтеграцией обещания, которые дает власть, не просто пусты, они противоположны тому, что мы, очевидно, получим", - добавила Параска. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240923/moldavija-1974246245.html
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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, евросоюз, возрождение
В мире, Молдавия, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз, Возрождение
В оппозиции Молдавии заявили, что вступление в ЕС погубит республику
Оппозиция: вступление Молдавии в Евросоюз погубит республику
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости.
Вступление Молдавии в Евросоюз погубит республику, поскольку властям следует ориентироваться на интересы государства, заявил лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.
"За привлекательной оберткой ЕС скрывается разваливающееся объединение, которое уже с трудом можно назвать союзом. За фасадом благополучия остаются нарастающие разногласия стран-участниц, не говоря уже о трещащей по швам экономике некоторых "адептов" Евросоюза, которые только потеряли от евроинтеграции. Вступление в ЕС сегодня — губительно для Молдовы. Оно равно разорению и уничтожению собственной идентичности", - написала Параска в своем Telegram-канале.
По ее словам, европейцы имеют "преимущества" в виде завышенных цен, невыполняемых социальных гарантий, дорогих услугах, в том числе и необходимых, как, например, медицинские.
"Все это на фоне фактического притеснения традиционных ценностей, нивелирования значимости института семьи, обесценивания веры. Выбирая будущее для республики, нам, гражданам, следует ориентироваться в первую очередь на собственные потребности. Мы видим, что все связанные с евроинтеграцией обещания, которые дает власть, не просто пусты, они противоположны тому, что мы, очевидно, получим", - добавила Параска.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор
, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон
, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.