https://ria.ru/20240927/moldavija-1975011507.html

Молдавская полиция задержала активистов компартии

Молдавская полиция задержала активистов компартии - РИА Новости, 27.09.2024

Молдавская полиция задержала активистов компартии

Полиция Молдавии по указанию властей задержала активистов компартии республики, которые раздавали листовки с призывом голосовать против референдума о... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:50

2024-09-27T10:50

2024-09-27T10:50

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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Полиция Молдавии по указанию властей задержала активистов компартии республики, которые раздавали листовки с призывом голосовать против референдума о евроинтеграции, считает глава политсилы, бывший президент страны Владимир Воронин. "Вниманию посольств, аккредитованных в Молдавии, и международных наблюдателей! Два агитатора от Партии коммунистов Республики Молдова, которые раздавали листовки с призывом голосовать против антизаконного референдума, безо всяких оснований были окружены и задержаны тремя автомобилями, полными сотрудниками полиции. Нам затыкают рот, чтобы люди не узнали правду о подлинных мотивах проведения референдума", - говорится в заявлении Воронина, размещенном на партийном сайте. По его словам, один из агитаторов, пожилой человек в возрасте 81 года, был подвергнут унизительному обыску и допросу, у него отобрали телефон и деньги, а также требовали от него признаться, что он агитирует за деньги. В молдавской компартии отмечают, что агитаторов продержали в полицейском участке несколько часов, подвергали их унижениям и издевательствам, но в итоге отпустили, а листовки так и не вернули. "Содержание этих листовок, вскрывающее глубинную суть этого мошеннического и противозаконного плебисцита, открывающее людям глаза на происходящую в стране трагедию, заставляет власть использовать правоохранительные органы как репрессивные… В дальнейшем истерика власти будет только нарастать. Цель проста – запугать тех, кто осмелился выступить против опасной и чреватой самыми трагичными последствиями для Конституции и государственности страны референдума", - добавил Воронин. Он отметил, что подобное в стране происходит впервые, поскольку оппозицию ограничивают в праве выражать свое мнение. Экс-президент допускает, что ради своих евроинтеграциионных целей власти Молдавии могут окончательно уничтожить демократию в республике. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html

https://ria.ru/20240706/moldavija-1957916734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, владимир воронин, илан шор, игорь додон