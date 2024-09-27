https://ria.ru/20240927/minsk-1975003867.html

В Минске пообещали углублять сотрудничество с Москвой вопреки санкциям

В Минске пообещали углублять сотрудничество с Москвой вопреки санкциям - РИА Новости, 27.09.2024

В Минске пообещали углублять сотрудничество с Москвой вопреки санкциям

Минск и Москва имеют дополнительные резервы для углубления сотрудничества даже в условиях санкций со стороны Запада, заявил глава администрации президента... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:22

2024-09-27T10:22

2024-09-27T11:48

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Минск и Москва имеют дополнительные резервы для углубления сотрудничества даже в условиях санкций со стороны Запада, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. "Полагаю, что экономический рост в наших странах в среднем на 4,5%, а это выше среднем ровного уровня, как и рост двустороннего товарооборота на 8,5%, или плюс 2,5 миллиарда долларов, свидетельствует о наличии даже в условиях санкций дополнительных резервов для углубления сотрудничества", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Союзного совмина в Минске . Он подчеркнул, что все международные институты вынуждены пересматривать оценки и прогнозы развития экономик Белоруссии и России.Крутой заявил, что страны должны продолжать и далее реализовывать намеченные планы, увеличивать число интеграционных проектов, оперативно устранять барьеры во взаимной торговле. Он подчеркнул, что основа этой работы – утвержденный 31 совместный план мероприятий до 2026 года.Крутой высказался за продолжение реализации 27 совместных проектов по импортозамещению в промышленности, которые поддерживаются российским кредитом, предложил обсудить комплекс мер по защите внутреннего рынка Союзного государства по наиболее чувствительным товарам, например, бытовой технике, строительной, дорожной, лесной технике и так далее.Он также заявил, что необходимо развивать новую логистику, в частности, новые маршруты для белорусского экспорта через порты РФ. Вывоз белорусских экспортных грузов через российские морские порты в первом полугодии вырос на 22,5% до 7,3 миллиона тонн, проинформировал в этой связи глава администрации президента.Крутой добавил, что также следует продолжать работу по теме создания равных и благоприятных условий для граждан в Союзном государстве, и упомянул темы стоимости роуминга, взаимного признания виз, которое позволит в том числе решить проблему очередей на границах, а также развития транспортного сообщения. С 1 ноября будет запущен дополнительный поезд "Ласточка" Минск - Москва, сообщил глава администрации белорусского президента.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975012075.html

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экономика, цены на нефть, минск, белоруссия, москва