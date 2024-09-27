Рейтинг@Mail.ru
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 27.09.2024 (обновлено: 10:40 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/minsk-1974997386.html
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой - РИА Новости, 27.09.2024
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой
Минск к декабрю будет готов реализовывать механизм взаимного признания электронной цифровой подписи с Москвой, заявил глава администрации президента Белоруссии... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:55
2024-09-27T10:40
в мире
белоруссия
минск
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Минск к декабрю будет готов реализовывать механизм взаимного признания электронной цифровой подписи с Москвой, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. "Признание электронной цифровой подписи. Полагаю, все будет готово к началу декабря. В Беларуси документ уже одобрен Национальным Собранием (парламент - ред.). Буквально сегодня он находится на столе у президента. Может быть, сегодня будет подписан", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Союзного совмина. Он выразил надежду, что и российская сторона в скорейшем времени завершит все необходимые процедуры.Позднее Крутой заявил, что Минск и Москва имеют дополнительные резервы для углубления сотрудничества даже в условиях санкций со стороны Запада. Он подчеркнул, что все международные институты вынуждены пересматривать оценки и прогнозы развития экономик Белоруссии и России.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html
белоруссия
минск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, москва
В мире, Белоруссия, Минск, Москва
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой

Посол: Минск будет готов признать электронную подпись с Москвой к декабрю

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Минск к декабрю будет готов реализовывать механизм взаимного признания электронной цифровой подписи с Москвой, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Признание электронной цифровой подписи. Полагаю, все будет готово к началу декабря. В Беларуси документ уже одобрен Национальным Собранием (парламент - ред.). Буквально сегодня он находится на столе у президента. Может быть, сегодня будет подписан", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Союзного совмина.
Он выразил надежду, что и российская сторона в скорейшем времени завершит все необходимые процедуры.
Позднее Крутой заявил, что Минск и Москва имеют дополнительные резервы для углубления сотрудничества даже в условиях санкций со стороны Запада. Он подчеркнул, что все международные институты вынуждены пересматривать оценки и прогнозы развития экономик Белоруссии и России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Лукашенко призвал готовиться к войне
24 сентября, 12:49
 
В миреБелоруссияМинскМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала