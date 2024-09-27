https://ria.ru/20240927/minsk-1974997386.html
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой - РИА Новости, 27.09.2024
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой
Минск к декабрю будет готов реализовывать механизм взаимного признания электронной цифровой подписи с Москвой, заявил глава администрации президента Белоруссии... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:55
2024-09-27T09:55
2024-09-27T10:40
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Минск к декабрю будет готов реализовывать механизм взаимного признания электронной цифровой подписи с Москвой, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. "Признание электронной цифровой подписи. Полагаю, все будет готово к началу декабря. В Беларуси документ уже одобрен Национальным Собранием (парламент - ред.). Буквально сегодня он находится на столе у президента. Может быть, сегодня будет подписан", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Союзного совмина. Он выразил надежду, что и российская сторона в скорейшем времени завершит все необходимые процедуры.Позднее Крутой заявил, что Минск и Москва имеют дополнительные резервы для углубления сотрудничества даже в условиях санкций со стороны Запада. Он подчеркнул, что все международные институты вынуждены пересматривать оценки и прогнозы развития экономик Белоруссии и России.
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в мире, белоруссия, минск, москва
В мире, Белоруссия, Минск, Москва
В Минске рассказали, когда признают электронную подпись с Москвой
Посол: Минск будет готов признать электронную подпись с Москвой к декабрю
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Минск к декабрю будет готов реализовывать механизм взаимного признания электронной цифровой подписи с Москвой, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Признание электронной цифровой подписи. Полагаю, все будет готово к началу декабря. В Беларуси документ уже одобрен Национальным Собранием (парламент - ред.). Буквально сегодня он находится на столе у президента. Может быть, сегодня будет подписан", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Союзного совмина.
Он выразил надежду, что и российская сторона в скорейшем времени завершит все необходимые процедуры.
Позднее Крутой заявил, что Минск и Москва имеют дополнительные резервы для углубления сотрудничества даже в условиях санкций со стороны Запада. Он подчеркнул, что все международные институты вынуждены пересматривать оценки и прогнозы развития экономик Белоруссии и России.