https://ria.ru/20240927/minoborony-1974978834.html
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять беспилотников
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять беспилотников - РИА Новости, 27.09.2024
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:08
2024-09-27T07:08
2024-09-27T07:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743642_0:146:3120:1901_1920x0_80_0_0_c699c23c71ac1e1493dff58709f56e9c.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240925/pvo-1974651769.html
белгородская область
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743642_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_aa2c6691689f87cd4a0e77a28efc569b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Ростовская область
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять беспилотников
Минобороны: над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять БПЛА