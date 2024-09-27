https://ria.ru/20240927/minoborony-1974978834.html

Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять беспилотников

Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять беспилотников - РИА Новости, 27.09.2024

Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:08

2024-09-27T07:08

2024-09-27T07:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

ростовская область

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240925/pvo-1974651769.html

белгородская область

россия

ростовская область

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белгородская область, россия, ростовская область