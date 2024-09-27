https://ria.ru/20240927/mezentsev-1975058704.html
Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов
Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов - РИА Новости, 27.09.2024
Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:04
2024-09-27T14:04
2024-09-27T14:04
союзное государство
белоруссия
россия
минск
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ предлагается включить 11 вопросов. "Сегодня мы выносим на рассмотрение (заседания Группы высокого уровня Союзного совмина в Минске - ред.) 21 вопрос, и одним из важнейших будет вопрос о согласовании вопросов проекта повестки (предстоящих заседаний - ред.) совета министров Союзного государства и Высшего госсовета", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня. По его словам, в проект повестки заседания совета министров планируется включить 24 вопроса, на Высшем госсовете, заседание которого должно состояться в преддверии празднования 25-летия Союзного государства, предлагается рассмотреть 11. Мезенцев подчеркнул, повестка дня заседания Группы высокого уровня очень содержательная, что говорит о том, что эта структура "стала важнейшим инструментом интеграционной работы в форматах Союзного государства".
https://ria.ru/20240923/rossija-1974174182.html
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РИА Новости
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белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ предлагается включить 11 вопросов.
"Сегодня мы выносим на рассмотрение (заседания Группы высокого уровня Союзного совмина в Минске
- ред.) 21 вопрос, и одним из важнейших будет вопрос о согласовании вопросов проекта повестки (предстоящих заседаний - ред.) совета министров Союзного государства и Высшего госсовета", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня.
По его словам, в проект повестки заседания совета министров планируется включить 24 вопроса, на Высшем госсовете, заседание которого должно состояться в преддверии празднования 25-летия Союзного государства, предлагается рассмотреть 11. Мезенцев подчеркнул, повестка дня заседания Группы высокого уровня очень содержательная, что говорит о том, что эта структура "стала важнейшим инструментом интеграционной работы в форматах Союзного государства".