Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
14:04 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/mezentsev-1975058704.html
Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов
Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов - РИА Новости, 27.09.2024
Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:04
2024-09-27T14:04
союзное государство
белоруссия
россия
минск
дмитрий мезенцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ предлагается включить 11 вопросов. "Сегодня мы выносим на рассмотрение (заседания Группы высокого уровня Союзного совмина в Минске - ред.) 21 вопрос, и одним из важнейших будет вопрос о согласовании вопросов проекта повестки (предстоящих заседаний - ред.) совета министров Союзного государства и Высшего госсовета", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня. По его словам, в проект повестки заседания совета министров планируется включить 24 вопроса, на Высшем госсовете, заседание которого должно состояться в преддверии празднования 25-летия Союзного государства, предлагается рассмотреть 11. Мезенцев подчеркнул, повестка дня заседания Группы высокого уровня очень содержательная, что говорит о том, что эта структура "стала важнейшим инструментом интеграционной работы в форматах Союзного государства".
https://ria.ru/20240923/rossija-1974174182.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ предлагается включить 11 вопросов.
"Сегодня мы выносим на рассмотрение (заседания Группы высокого уровня Союзного совмина в Минске - ред.) 21 вопрос, и одним из важнейших будет вопрос о согласовании вопросов проекта повестки (предстоящих заседаний - ред.) совета министров Союзного государства и Высшего госсовета", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня.
По его словам, в проект повестки заседания совета министров планируется включить 24 вопроса, на Высшем госсовете, заседание которого должно состояться в преддверии празднования 25-летия Союзного государства, предлагается рассмотреть 11. Мезенцев подчеркнул, повестка дня заседания Группы высокого уровня очень содержательная, что говорит о том, что эта структура "стала важнейшим инструментом интеграционной работы в форматах Союзного государства".
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении
23 сентября, 09:55
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияМинскДмитрий Мезенцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала