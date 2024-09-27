https://ria.ru/20240927/mezentsev-1975058704.html

Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов

Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов - РИА Новости, 27.09.2024

Мезенцев: на Высшем госсовете СГ планируется обсудить 11 вопросов

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:04

2024-09-27T14:04

2024-09-27T14:04

союзное государство

белоруссия

россия

минск

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в повестку дня предстоящего в конце года заседания Высшего госсовета СГ предлагается включить 11 вопросов. "Сегодня мы выносим на рассмотрение (заседания Группы высокого уровня Союзного совмина в Минске - ред.) 21 вопрос, и одним из важнейших будет вопрос о согласовании вопросов проекта повестки (предстоящих заседаний - ред.) совета министров Союзного государства и Высшего госсовета", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня. По его словам, в проект повестки заседания совета министров планируется включить 24 вопроса, на Высшем госсовете, заседание которого должно состояться в преддверии празднования 25-летия Союзного государства, предлагается рассмотреть 11. Мезенцев подчеркнул, повестка дня заседания Группы высокого уровня очень содержательная, что говорит о том, что эта структура "стала важнейшим инструментом интеграционной работы в форматах Союзного государства".

https://ria.ru/20240923/rossija-1974174182.html

белоруссия

россия

минск

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев