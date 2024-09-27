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Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции

Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции - РИА Новости, 27.09.2024

Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в суде не признал вину по инкриминируемым ему обвинениям в коррупции, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:46

2024-09-27T19:46

2024-09-27T19:46

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в суде не признал вину по инкриминируемым ему обвинениям в коррупции, сообщает телеканал CNN. Ранее Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, его обвиняют в том числе в получении взяток от иностранцев. "Адамс заявил, что невиновен во... взяточничестве, мошенничестве и... сговоре с целью получения средств на ведение (политической) кампании от иностранных граждан", - говорится в сообщении телеканала. Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с января 2022 года, ФБР вело расследование возможных нарушений им правил финансирования предвыборной кампании с весны 2023 года.

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