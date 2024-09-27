Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/mer-1975170816.html
Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции
Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции - РИА Новости, 27.09.2024
Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в суде не признал вину по инкриминируемым ему обвинениям в коррупции, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:46
2024-09-27T19:46
в мире
нью-йорк (город)
фбр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908828769_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb16058f993411024c5359f3914d67e9.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в суде не признал вину по инкриминируемым ему обвинениям в коррупции, сообщает телеканал CNN. Ранее Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, его обвиняют в том числе в получении взяток от иностранцев. "Адамс заявил, что невиновен во... взяточничестве, мошенничестве и... сговоре с целью получения средств на ведение (политической) кампании от иностранных граждан", - говорится в сообщении телеканала. Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с января 2022 года, ФБР вело расследование возможных нарушений им правил финансирования предвыборной кампании с весны 2023 года.
https://ria.ru/20240926/fbr-1974898569.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908828769_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ced45c24f62bd1933eae10c08d62474e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), фбр, происшествия
В мире, Нью-Йорк (город), ФБР, Происшествия
Мэр Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в коррупции

CNN: мэр Нью-Йорка Адамс не признал вину по обвинениям в коррупции

© AP Photo / Mayoral Photography Office/Ed ReedМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Mayoral Photography Office/Ed Reed
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в суде не признал вину по инкриминируемым ему обвинениям в коррупции, сообщает телеканал CNN.
Ранее Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, его обвиняют в том числе в получении взяток от иностранцев.
"Адамс заявил, что невиновен во... взяточничестве, мошенничестве и... сговоре с целью получения средств на ведение (политической) кампании от иностранных граждан", - говорится в сообщении телеканала.
Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с января 2022 года, ФБР вело расследование возможных нарушений им правил финансирования предвыборной кампании с весны 2023 года.
Полицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка
26 сентября, 16:32
 
В миреНью-Йорк (город)ФБРПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала