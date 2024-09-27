https://ria.ru/20240927/melikov-1975169455.html

Меликов сообщил об уточнении количества пострадавших при взрыве на АЗС

Меликов сообщил об уточнении количества пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

Меликов сообщил об уточнении количества пострадавших при взрыве на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сейчас уточняется информация по количеству пострадавших и погибших. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:40

2024-09-27T19:40

2024-09-27T19:55

взрыв на азс в махачкале

происшествия

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сейчас уточняется информация по количеству пострадавших и погибших."Сейчас мы уточняем пока количество пострадавших и количество погибших. Могу сказать одно, что и те, и другие, к сожалению, есть", - сказал Меликов на видео, выложенном в официальном канале пресс-службы главы республики.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975171297.html

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взрыв на азс в махачкале, происшествия, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)