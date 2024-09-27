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Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО - РИА Новости, 27.09.2024
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15:52 27.09.2024 (обновлено: 16:00 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/medvedev-1975096650.html
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО - РИА Новости, 27.09.2024
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО
Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:52
2024-09-27T16:00
дмитрий медведев
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, но самое главное, чтобы она надёжно защищала важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры", - сказал Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр.Видео с комментарием опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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дмитрий медведев, россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО

Медведев: система эшелонированной ПВО должна быть развернута в оптимальные сроки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, но самое главное, чтобы она надёжно защищала важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры", - сказал Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр.
Видео с комментарием опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
 
Дмитрий МедведевРоссияБезопасность
 
 
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