https://ria.ru/20240927/medvedev-1975096650.html

Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО

Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО - РИА Новости, 27.09.2024

Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО

Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:52

2024-09-27T15:52

2024-09-27T16:00

дмитрий медведев

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, но самое главное, чтобы она надёжно защищала важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры", - сказал Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр.Видео с комментарием опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

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дмитрий медведев, россия, безопасность