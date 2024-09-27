https://ria.ru/20240927/medvedev-1975096650.html
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО - РИА Новости, 27.09.2024
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО
Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:52
2024-09-27T15:52
2024-09-27T16:00
дмитрий медведев
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, но самое главное, чтобы она надёжно защищала важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры", - сказал Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр.Видео с комментарием опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5216b702c3f303c441784ecdd6eda41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО
Медведев: система эшелонированной ПВО должна быть развернута в оптимальные сроки
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, надёжно защищала гражданскую и военную инфраструктуру, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки, но самое главное, чтобы она надёжно защищала важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры", - сказал Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр.
Видео с комментарием опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте
".